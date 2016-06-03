Mavi Marmara unutulmadı

Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırının 6. yılı dolayısıyla, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Bayburt'ta tören düzenlendi.

Türk Dünyası Parkı'nda gerçekleştirilen tören Kuran-ı Kerim tilaveti okunmasıyla başladı. Filistin ve türk Bayrakları sallayan grup, İsrail karşıtı sloganlar attı.



Grup adına basın açıklaması yapan İHH Bayburt temsilcisi İlhami Polat, "İsrail’in 31 Mayıs 2010’da gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan 10 insani yardım gönüllüsü ve Mavi Marmara’nın misyonu, İsrail’in unutturma çabalarına rağmen adaletin, barışın, özgürlüğün sembolü olarak tüm dünyayı dolaşmaktadır" dedi.



"6 yıl önce Mayıs 2010 yılında Mescidi Aksanın bekçilerine insani yardım malzemesi götüren Mavi Marmara gemisine Siyonist İsrail devleti tarafından uluslararası kara sularda saldırılar düzenlemek suretiyle 10 tane kardeşimizi şehit edilmiştir" diyen Polat şu açıklamayı yaptı:



" KATİL İSRAİL DEVLETİ BUNUN HESABINI VERMELİDİR"



"Bu olay LA İLAHE İLLALLAH diyen bütün Müslümanları derinden üzmüştür. Katil İsrail devleti bunun hesabını vermelidir. Mescidi aksa sadece Filistinlilerin Arapların meselesi değildir. Tüm İslamâleminin bütün Müslümanların meselesidir. Şehit yakınlarının istekleri ne para nede özürdür onların tek istekleri var oda mescidi aksanın özgür olmasıdır."



"MESELE AMBARGONUN DEĞİL ABLUKANIN KALKMASIDIR"

"Siyonistlere göre İsrail’in amacına uygun tek çözüm “Mavi Marmara’yı tarihten silmek, üzerini örtmek, hafızalardan çıkarmak ve unutturmaktır. Unutturmayacağız. İsrail'le diplomatik ilişkilerin Mavi Marmara saldırısı öncesine dönmesi için İsrail'in Mavi Marmara mağdurlarının ailelerinden özür dilemesi, tazminat ödemesi ve Filistin üzerindeki ambargonun kaldırılması da yetmez. Mesele ambargonun değil ablukanın kalkmasıdır. Ambargo ile abluka aynı şey değildir. Bugün Gazze açık hava hapishanesinden ibarettir. Dört bir tarafı abluka içerisindedir. Bayburt’tan haykırıyoruz ey katil İsrail; bu abluka en kısa zamanda kaldırılmalı akıtılan kanların hesabını uluslararası mahkeme de vermelisin."



"SİYONİZM’İN KUDÜS'TEN ELLERİNİ ÇEKMESİ GEREK"



"Mücadelemiz, Müslümanlar Kudüs'te özgürce namaz kılana kadar devam edecek. Kudüs'ün dünya barışı için barışı sevenlerin elinde olması lazım, Siyonizm’in Kudüs'ten ellerini çekmesi gerek. Bizim Filistin’in özgürlüğünden başka bir arzumuz yok. Asla korkmadık, iftiralarınızdan çekinmedik. Ne yaparsanız yapın Mavi Marmara yoluna karadan devam ediyor. Baskı altındaki bütün coğrafyalarda umut olarak yoluna devam ediyor Mavi Marmara. Emin olun Mescid-i Aksa’da namaz kılacağız. Gazze Özgürlük Filosunun tüm bileşenleri olarak ve Mavi Marmara’da buluşan tüm cesur, iyi yürekler adına 10 şehidimizi, yeryüzündeki zulme karşı direnen tüm gençleri ve çocukları, şu an dünyadaki tüm kriz bölgelerinde canı pahasına çalışan tüm insani yardım gönüllülerini bir kez daha selamlıyoruz."



Tören yapılan duanın ardından sona erdi.