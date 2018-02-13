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Matematiğin Dünyası ‘Hayalgücü’ İle Buluştu

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü öğretim üyeleri ile öğrencilerinin gerçekleştirdiği ‘Matematiğin Gözünden Hayal Kurma (Imaginary) isimli karma sergide yer alan büyüleyici eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Matematiğin Dünyası ‘Hayalgücü’ İle Buluştu
13 Şubat 2018 Salı 13:45

İlk olarak Almanya’da geliştirilen, daha sonra İngiltere ve Fransa’nın da içinde bulunduğu 60’ı aşkın ülkede düzenlenen sergiyi Şehre getiren Bayburt Üniversitesi, sanat ile matematiği buluşturdu. Sergi hakkında açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, projenin bir ekip ürünü olduğunun altını çizerek, amaçlarının matematiğin görsel ve estetik yönünü harmanlayarak yansıtabilmek olduğunu ifade etti. Coşkun, gündelik hayatın matematiksel bir görünüş olduğunu belirterek, çay içilen ince belli bardakta bile var olan matematiksel estetiği, geleceği kuran bir hayal gücüyle birleştirmek istediklerini dile getirdi.

Serginin açılışına Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Emniyet Müdürü Sezayi Er ile birlikte rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Cahit Arf’ın kurmuş olduğu Türk Matematik Derneği aracılığıyla yurdu gezen sergide, matematik galerisi, matematiksel programların tanıtımı, boyut ve kaos filmi, ve 3 boyutlu cebirsel yüzey hareketleri yer aldı.

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