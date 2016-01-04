MASAT İMAM HATİP YENİLENDİ

Masat Köyü Dede Korkut İmam Hatip Ortaokulu ve İlkokulu Salonu Tarım İl Müdürlüğü Tarafından Yenilendi

Masat Dede Korkut Dede Korkut İmam Hatip Ortaokulu ve İlkokulu Çok Amaçlı Salonu, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün katkılarıyla yenilendi. Yaklaşık 130 öğrencisi bulunan taşıma merkezli ilköğretim okulunda yapılan 90 kişilik salon ile okulun önemli bir ihtiyacı karşılanmış oldu.

Salonun açılışı, Okul Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Dede Korkut Anma Programı" ile 29.12.2015 tarihinde gerçekleştirildi.

Programa Bayburt İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcıları Vedat Aydoğan ve Bülent Bayraktar ile Bayburt İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Kemalettin Karabulut ve Bülent Koçyiğit, Okul Müdürü Cihan Koçer, Köy Muhtarı, Milli Eğitim ve Tarım Müdürlüğü çalışanları ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Bayburt İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kemalettin Karabulut; " İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak okullarımızın teknik altyapı ihtiyacını giderecek projeleri uyguladıklarını, özellikle köy okullarındaki öğrencilerin birçok imkândan faydalanmalarını amaçladıklarını, bu kapsamda İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yenilenen bu güzel salonda bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ve başta İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ettiğini" ifade etmiştir.

Bayburt İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Vedat Aydoğan yaptığı konuşmada; "Kendi kurumumuzda yenilediğimiz salondan çıkarılan ve kullanılmaya müsait olan koltuk, perde vb. malzemelerin bakımları yapılarak, bunları ihtiyaç olan bir yerde değerlendirmek istedik.

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle irtibata geçerek bir köy okulumuzda gönüllü olarak bir salon oluşturabileceğimizi bildirdik. Onların yönlendirmesi ile Masat köyümüzdeki bu güzel okulumuzda böyle bir ihtiyaç olduğunu öğrendik. Bu doğrultuda kendi imkânlarımız ve okul idaremizin katkıları ile burada çok güzel bir salon oluşturuldu. Bu güzel çalışmada kurumumuzda ve bu okulda görevli İŞKUR personeli arkadaşlarımızın çok emeği oldu. Atıl olarak görülen malzemelerden tasarruf bilinci ile bir okulun çok önemli bir eksiği giderilmiş oldu.

Hakikaten kurum olarak bize çok farklı bir gurur ve heyecan veren bu çalışmanın tamamlanmasında fikir sahibi İl Müdürümüz Abdulkadir Karabulut başta olmak üzere, okul müdürümüz, öğretmenlerimiz ve tüm çalışanlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu salonun buradaki eğitim gören tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Masat Dede Korkut İlköğretim Okulu Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen Dede Korkut Anma Programı öğrenciler tarafından sergilenen Dede Korkut hakkında videolar, şiirler ve tiyatro gösterisi ile sona erdi.









