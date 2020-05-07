Masal Parkına Musallat oldular..

Çocukların uğrak yeri Masal Park, çirkin bir saldırıya daha uğradı.

Çocukların uğrak yeri Masal Park, çirkin bir saldırıya daha uğradı. Bu kez yapılan saldırı, bir cahil ve çocuk işinden çok, bir ruh hastası tarafından yapıldığı yönünde belirtiler veriyor. Türk kültürünün masal kahramanlarının bir kısmının minyatür maket ve heykellerini bünyesinde barındıran Masal Park, ancak hastalıkla nitelendirilebilecek kişi veya kişilerce saldırıya uğradı.

Dede Korkut hikâyelerinin kahramanları Deli Dumrul, Boğaçhan gibi karakterlerin yanı sıra Temel Reis, Keloğlan, Nasreddin Hoca gibi masal kahramanlarının da maketlerinin yer aldığı parkta, bütün maketler baş kısmından koparıldı. Yakın bir zamana kadar bekçi bulundurulan, sonradan bu uygulamadan vazgeçilen park, kentteki diğer tüm çocuk parklarındaki gibi güvenlik kamerasından da yoksun olduğu için, parka zarar veren ruh hastası veya ruh hastaları şimdilik bilinmiyor.

Çocuklara hitap eden parkın, çocuklar parka dönmeden, o çirkin görüntülerle zihinlerini bulandırmadan temizlenmesi temennimiz.

Bir temennimiz de toplum içinde bu denli rahat gezebilen şahısların biran önce bulunarak cezalarının verilmesi, tedavi görebilecekleri merkezlere yönlendirilmeleri. Daha büyük bir acı ile karşılaşmamak için bu elzem.



Yorum Haber: Murat Okutmuş

