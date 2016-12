MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL, YUKARI GENÇOSMAN KÖYÜ’NÜ ZİYARET ETTİ

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Vali İsmail Ustaoğlu ve Millletvekili Şahap Kavcıoğlu’yla birlikte çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bayburt’ta ki programına Bayburt Valiliği ve Bayburt Belediyesi ziyaretleriyle başlayan Maliye Bakanı Naci Ağbal Bayburt Belediyesi’nde düzenlediği basın toplantısının ardından Dikmetaş Köyü’ne geçti. Bakan Ağbal Dikmetaş Köyü’nde verilen öğlen yemeğinde çevre köy muhtarlarıyla bir araya geldikten sonra Bayburt Belediyesi’nin Kaleardı Mahallesi’nde yapımına başladığı park alanında incelemelerde bulundu.Kurban Bayramı dolayısıyla Kurbanlık Hayvan Pazarı’nı ziyaret eden Maliye Bakanı Naci Ağbal kurbanlık satışı yapan vatandaşlarla sohbet ederek satışların durumunu sordu. Kurbanlık alımı için son günü tercih eden vatandaşlar ve satıcılar arasında arabuluculuk da yapan Bakan Ağbal ziyaretlerine devam etmek üzere geçtiğimiz haftalarda çıkan yangın sonucu 10 evin kullanılamaz hale geldiği Yukarı Gençosman Köyü’ne hareket etti.Çıkan yangında evleri hasar gören vatandaşlar için köyde kurulan konteynır evlerde incelemelerde bulunan Bakan Ağbal ve beraberindeki heyet yetkililerden bilgi aldı.Vali İsmail Ustaoğlu 14 gün önce yaşanan yangın sonucu köyde 10 evin kullanılamaz hale geldiğini söyleyerek yetkili kurumların ilk andan itibaren koordineli bir şekilde olaya müdahale ettiğini anlattı. Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından yanan evlerin bulunduğu alana konteynır evler kurulduğunu belirten Vali Ustaoğlu, “Bayrama vatandaşlarımızın en azından geçici barınmalarını sağlayacak evler oluşturduk. Konteynırlarımızı da şimdi vatandaşlarımızın hizmetine sunarak bayramı konteynırlarda geçirmelerini sağlayacağız.” dediAfet ve Acil Durum İl Müdürlüğü tarafından yangında zarar gören ailelere nakdi yardımlar yapıldığını bildiren Vali İsmail Ustaoğlu, “Ailelerimize teselli olarak bizlerde Sosyal Yardımlaşma Vakfı üzerinden çeşitli yardımlarda bulunduk. Bu süre zarfında Kızılay seyyar aşevini kurarak yemek hizmetini sundu. Kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarımızın ortak çalışmasıyla burada güzel bir birlikteliğin ve kardeşliğin örneğini sergiledik.” diye konuştu.Yangında yıkılan evlerin yerine yapılacak yeni evler için çeşitli çözüm yolları sunduklarını ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu, yer belirleme çalışmalarının ardından 2 yıl vadesiz 18 yıl faizsin ödeme yöntemiyle yeni evler yapılmasının sağlanacağını aktardı. Kısa süre içerisinde yangın nedeniyle evi yıkılan ailelere yeni evlerini teslim etmek istediklerini söyleyerek, “Ben tekrar olayın ilk dakikasından itibaren göstermiş olduğunuz ilgi ve ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum.” ifadesini kullandı.Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu ise yeni evlerin yapımı konusunda süreci yakından takip edeceklerini belirtti. Yaşanan olaydan ders alınması gerektiğini ifade eden Milletvekili Kavcıoğlu, “Bundan sonra yapılacak yeni evlerin bu gibi durumlar göz önünde bulundurularak ayrı şekilde düzenlenmesi gerekir. İnşallah bir daha böyle bir olay yaşanmaz. Bütün köy halkına tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” dedi.Maliye Bakanı Naci Ağbal’da yaklaşık iki hafta önce yaşanan yangında 10 evin zarar gördüğünü ifade ederek her hangi bir can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Devletin olayın her anında vatandaşların yanında olduğunu belirten Maliye Bakanı Ağbal, “İlk andan itibaren valimizin, belediye başkanımızın, il genel meclisi başkanımızın ve sadece resmi kurumların değil bütün arkadaşlarımızın yangını söndürme noktasında büyük gayretleri olduğunu biliyorum. Bu süreçte özveriyle çalışan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.Yaraların sarılması için üzerlerine düşeni yapacaklarını bildiren Bakan Ağbal, “Geçici barınma amacıyla konteynırlarımız gelmiş. Biraz önce muhtarımızla birlikte incelemelerde bulunduk. Kısa bir süre içerisinde bu konteynırlarda yangında evleri zarar gören kardeşlerimizin barınma imkanlarını sağlayacağız. Ama asıl olan bir an önce kalıcı konutların yapılması. Bu konuda valimiz konuyu yakından takip ediyor. Bende AFAD nezdinde ilgili başbakan yardımcımızla da görüşmek suretiyle burada kalıcı barınma imkanlarının sağlanması ve konutların yapılması konusunda gerekli çalışmaları yapacağız.” sözlerini kullandı.Maliye Bakanı Naci Ağbal, konuyla ilgili yapılacak projelerin bir an önce hayata geçirilmesini isteyerek, “İnşallah yakın zamanda yeni evlerin yapımına başlanır ve bir gün de yeni evlerin teslim törenine geliriz. Tekrar bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bugün arife günü bu vesileyle de bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı da tebrik ediyorum. Allah bir daha böyle afetleri ne burada ne de başka bir yerde inşallah göstermesin.” diye konuştu.Köydeki incelemelerini tamamlayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, Vali İsmail Ustaoğlu ve Milletvekili Şahap Kavcıoğlu köydeki çocuklara bayramlık hediyeler dağıtarak köyden ayrıldı.