Kapalı Otopark Projesini İnceledi
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Maliye Bakanı Ağbal Kent Meydanı ve Kapalı Otopark Projesini İnceledi

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Bayburt’a gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal Bayburt Belediyesi’nin Bayburt’ta ki otopark sorununa çözüm üretmek adına hayata geçirdiği otopark projelerinden olan Kent Meydanı ve Kapalı Otopark projesinde incelemelerde bulundu.

Maliye Bakanı Ağbal Kent Meydanı ve Kapalı Otopark Projesini İnceledi
31 Aralık 2017 Pazar 16:57

 Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Milletvekili Şahap Kavcıoğlu’nun da eşlik ettiği incelemeler sırasında otoparkta hummalı bir şekilde gece gündüz devam eden çalışmalarla ilgili Belediye Başkanı Mete Memiş ve yetkililerden bilgi alan Maliye Bakanı Ağbal bir müddet daha incelemelerde bulunduktan sonra otoparktan ayrıldı.

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