Maliye Bakanı Ağbal: “Belediyemizin Çalışmalarıyla İftihar Ediyoruz”

Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, bir dizi ziyarette bulunmak için geldiği Bayburt’ta, Bayburt Belediyesi tarafından Ankara Büyük Şehir Belediyesi’nin katkılarıyla baştan aşağı yenilenen Şehir Parkında incelemeler bulundu







Bayburt Her Şeyin En iyisine Layık





Bayburt her şeyin en iyisine layık olduğunu da dile getiren Maliye Bakanı Ağbal, “Sayın cumhurbaşkanımız, sayın başbakanımız sayın bakanlarımız Bayburt'un ismi geçen her yerde bu millet Bayburtluyu seviyor, takdir ediyor. Bizde bununla iftihar ediyoruz. Bize de düşen burada sorumluluk alan kişiler olarak vatandaşın Bayburt'ta daha rahat daha konforlu yaşaya bilmesi için gerekli alanları oluşturmak” diye konuştu.





Bu Şehrin İnsanı Hizmetin En İyisine Layık





Bakan Naci Ağbal’ın açıklamalarının ardından imalatı devam eden projeler hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Mete Memiş ise şunları söyledi:

“Sayın bakanım çok net konuşayım; biz bu işlerin hiçbirinden ne kaçınacağız ne usanacağız. Hiç bir endişemiz yok. Yeter ki doğru şeyleri projelendirelim, doğru işlerle bu şehre hizmet edelim. Bundan korkmuyoruz, inşallah yapacağız. Alt yapı yüzde 99 oranında tamam, suyumuz temiz, kanalizasyon problemimiz yok, Çoruh nehri kanalizasyon sularından kurtuldu. İnşallah üst yapıya başlayacağız. 8. ayda da kalıcı asfaltı da şehrimizle buluşturacağız. Bu şehrin insanı da buna layık.”





Parkta yapılan çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Mete Memiş’ten bilgi aldı. Bakan Ağbal, incelemelerde bulunurken Bayburt Belediyesi'nin çalışmalarıyla iftihar edip, gururlandıklarını ifade etti.Bayburt her şeyin en iyisine layık olduğunu da dile getiren Maliye Bakanı Ağbal, “Sayın cumhurbaşkanımız, sayın başbakanımız sayın bakanlarımız Bayburt'un ismi geçen her yerde bu millet Bayburtluyu seviyor, takdir ediyor. Bizde bununla iftihar ediyoruz. Bize de düşen burada sorumluluk alan kişiler olarak vatandaşın Bayburt'ta daha rahat daha konforlu yaşaya bilmesi için gerekli alanları oluşturmak” diye konuştu.Bakan Naci Ağbal’ın açıklamalarının ardından imalatı devam eden projeler hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Mete Memiş ise şunları söyledi: “Sayın bakanım çok net konuşayım; biz bu işlerin hiçbirinden ne kaçınacağız ne usanacağız. Hiç bir endişemiz yok. Yeter ki doğru şeyleri projelendirelim, doğru işlerle bu şehre hizmet edelim. Bundan korkmuyoruz, inşallah yapacağız. Alt yapı yüzde 99 oranında tamam, suyumuz temiz, kanalizasyon problemimiz yok, Çoruh nehri kanalizasyon sularından kurtuldu. İnşallah üst yapıya başlayacağız. 8. ayda da kalıcı asfaltı da şehrimizle buluşturacağız. Bu şehrin insanı da buna layık.”