Maliye Bakanı Ağbal, Bayburt'ta:

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "İnşallah çok yakın bir zamanda terörü Türkiye'nin gündeminden hep beraber çıkaracağız. Duamız müşterek. Milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine daha fazla hizmet edeceğiz ve Türkiye'yi inşallah daha güzel noktalara getireceğiz." dedi.

Bakan Ağbal, kente yeni atanan Vali İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Buradaki konuşmasında, ramazanın bereket, rahmet, mağfiret, kardeşlik ayı ve günahların bağışlandığı ay olduğunu belirten Ağbal, "Rabbim inşallah ramazan ayını hayırlı kılsın, kardeşliğimizin pekişmesine vesile olsun. Bugün Doğu'da ve Güneydoğu'da canını siper ederek bu ülkenin bayrağı için mücadele eden, terör örgütlerinin yuvalarına, inlerine girip teker teker her birisini yok eden, bertaraf eden güvenlik güçlerimize Allah yardım etsin. Allah, onları her türlü kötülüklerden korusun." dedi.

Ağbal, Allah'tan, bu uğurda şehit olanların mekanlarını cennet eylemesini isteyerek, "Onların bu millet nezdindeki yeri bambaşka. Sayın Başbakanımız da her zaman söylüyor. İnşallah çok yakın bir zamanda terörü Türkiye'nin gündeminden hep beraber çıkaracağız. Duamız müşterek. Milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine daha fazla hizmet edeceğiz ve Türkiye'yi inşallah daha güzel noktalara getireceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Her sözleşmenin kendisine göre farklı detayları var"

Bakan Ağbal, bir gazetecinin, "Taşeron firmalarda çalışanların kamuda istihdam edilmesine yönelik çalışmalarda son durum nedir?" şeklindeki sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Taşeronlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Kapsamlı bir düzenleme yapılıyor. Yerel yönetimlerden bakanlıklara kadar çok kapsamlı bir düzenleme. Çok farklı sektörlerde istihdam edilen çalışanlarımız mevcut. Her kurumun farklı öncelikleri ve farklı beklentileri var. Bu düzenleme aynı zamanda kamuda yeni bir istihdam modelinin de getirilmesine vesile oluyor."

Çalışmalar tamamlandığında konuyla ilgili gerekli açıklamaları yapacaklarını belirten Ağbal, "Hükümet olarak, taşeron firmalarda çalışan arkadaşlarımızla ilgili bir vaadimiz var. Bu vaadi hayata geçireceğiz, ama burada bir taraftan kamu kurumlarının ihtiyaçları karşılansın diğer taraftan da çalışanlarımız uygun koşullarda bu yeni sisteme geçsinler istiyoruz. Bunun için bir süre bu çalışmalar devam edecek." dedi.

Ağbal, bu konuda Bakanlar Kurulu'nda geçmişte yapılan çalışmalarla ilgili sunum yaptıklarını dile getirdi. Bakan Ağbal, şöyle devam etti:

"Yaptığımız sunum sonrasında, çalışmanın daha da detaylandırılması ve Bakanlar Kurulu'nda konuşulan bazı konular bakımından ilave çalışmalar yapılması ihtiyacı ortaya çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, bunlar belli başlı teşeron çalışanların bulunduğu kurumlar. Bütün bu kurumlarla teknik düzeyde arkadaşlarımız çalışmaları yürütüyorlar. Kolay değil, çok sayıda insanı kamuda istihdam etme imkanı getireceğiz. Bunların geçiş koşulları, mali ve özlük hakları, emeklilikle ilgili düzenlemeler, özellikle geçiş sonrasında yapacakları hizmetlerin niteliği, hizmetlerin koşulları... Bu çalışmayı yaparken gördük ki o kadar basit değil, karmaşık çok farklı türde sözleşmeler var. Her sözleşmenin kendisine göre farklı detayları var. Geçişle ilgili koşulları belirlerken bir genel koşul yazıyorsunuz, o yazdığınız koşul başka bir kurumdaki personel açısından uygulanabilir değil. Dolayısıyla bütün bu kurumlardaki farklılıkları masaya yatırıp, bunları birleştirecek bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Her bir bakanımızın, kendi bakanlığı ile ilgili bu anlamda, bizim yaptığımız çalışmadan hareketle bir takım talepleri var. Uygulamanın başarılı olması noktasında ilave bir takım düzenlemeler yapılması ihtiyacı ortaya çıktı. İnşallah bu çalışmaları devam ettiriyoruz, bittiğinde de zaten açıklayacağız."

Bakan Ağbal, daha sonra Vali Ustaoğlu, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal ve diğer ilgililerle birlikte Saat Kule Meydanı'ndaki esnafı ziyaret etti.