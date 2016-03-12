Maliye Bakanı Ağbal, Bayburt'ta

Ağbal, vatandaşların Bayburt ile İstanbul'un kardeş şehir olması isteğini, cep telefonundan ulaştığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş'a ileterek, bu konuda çalışma başlatılmasını sağladı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, vatandaşların Bayburt ile İstanbul'un kardeş şehir olması isteğini, cep telefonundan ulaştığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a ileterek, bu konuda çalışma başlatılmasını sağladı. Bakan Ağbal, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği memleketi Bayburt'ta esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Vali Yusuf Odabaş, Belediye Başkanı Mete Memiş ve AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal ile Ulu Cami civarındaki esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Ağbal, demirci atölyesinde bir süre demir dövdü.

Dikimevini de ziyaret eden Ağbal, iş yeri sahibi Serhan Haşlak'ın mesleğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu belirtmesi üzerine, şunları söyledi:

'Hükümet olarak bu konuda birtakım çalışmalar yapıyoruz ve açıklayacağız. Özellikle genç, orta öğretim seviyesinde çıraklığı, mesleki eğitimi özendirecek çalışmalar yürütüyoruz. Sizin gibi işletmeleri de daha fazla teşvik edecek birtakım düzenlemeler yapacağız ama detaylarını şimdi açıklamak istemiyorum. Yakında bunları açıklayacağız, inşallah hayırlı olur.'

Yıldız Garajı'nı da gezen Ağbal, esnafla ıhlamur içti ve sohbet etti.

Buradaki esnaflardan Abdulkadir Temur, Bakan Ağbal'dan, merkeze bağlı Erenli köyünde bulunan Abdülvehhab Gazi Türbesi'nin çevresinin düzenlenmesi ve Bayburt Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kardeş şehir olmasını istedi.

Ağbal, bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ı cep telefonundan arayarak, görüştü.

Bakan Ağbal, Topbaş'a, 'Bayburtlular bana İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 141 belediye ile kardeş şehir olduğunu, bir tek Bayburtla kardeş şehir olmadığını söylediler' dedi.

Ağbal, bunun üzerine Topbaş'ın söylediği 'Bayburt zaten bizimdir' sözünü vatandaşlara aktardı.

Bayburt ile İstanbul'u kardeş şehir yapacak protokolü imzalamak için en yakın zamanda İstanbul'da bir araya gelmek istediğini Topbaş'a ileten Ağbal, Bayburtluların teşekkürlerini ve selamlarını iletti.

Ağbal, Belediye Başkanı Memiş'e Bayburt Belediye Meclisinden, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir protokolü için karar alınması gerektiğini aktararak, işlemlerin yapılmasını istedi.

Bakan Ağbal, bir vatandaşın, 'Bayburt'ta henüz paralel yapılanma soruşturmasına ilişkin daha atılmış bir adım yok' sözleri üzerine, 'İnşallah gidilir, merak etme bütün Türkiye'de gidilecek' diye konuştu.