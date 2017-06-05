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Makine Mühendisliği Bölümü Ar-Ge Projeleri Sergisi Düzenlendi

Mühendislik Fakültesi’nde Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından yıl içerisinde gerçekleştirilen Ar-Ge projelerine ait çalışmalar 1 Haziran 2017 tarihinde ‘‘Makine Mühendisliği Bölümü Ar-Ge Projeleri Sergisi’’ adı altında sergilendi.

Makine Mühendisliği Bölümü Ar-Ge Projeleri Sergisi Düzenlendi
05 Haziran 2017 Pazartesi 12:37

Düzenlenen sergiye Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk COŞKUN, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Sergide TÜBİTAK 2209 B kodlu “Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı” kapsamında desteklenerek sonuçlanmış çalışmalar ve diğer Ar-Ge çalışmaları sergilendi. Yoğun ilgi gören sergide öğrenciler katılımcılara çalışmalarını anlatarak mevcut teknolojiden üstünlükleri ve çalışmalarının yenilikçi yönleri hakkında bilgiler verdi.

Sergi kapsamında ayrıca Makine Mühendisliği Bölümü Laboratuvarları için öğrencilerin imalatını gerçekleştirdiği Havalandırma Sistemi sergiye katılanlar tarafından incelendi. Sergi sayesinde öğrenciler derslerde teorik olarak öğrendikleri bilgileri hayata geçirme ve pratik olarak uygulama şansı buldular.

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