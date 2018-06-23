İmar Kanununda yapılan düzenlemeler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imarsız yapıların kayıt altına alınmasını öngören İmar Barışı hakkında köy ve mahalle muhtarları bilgilendirildi.

Öğretmen Evi’nde düzenlenen toplantıya Vali Ali Hamza Pehlivan, Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, İl Mahalli İdareler Müdürü Helim Polat, ilgili kurum temsilcileri ve Muhtarlar katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada imar konusunda sıkıntı içinde olan vatandaşlarımız açısından çok önemli olan bu konunun daha iyi anlaşılması için bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Pehlivan “Bu önemli uygulamanın yasal zemini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapıldı. Uygulayıcısı da Bakanlık ve İllerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri. İmar barışı kapsamına 13 milyon yapının bulunduğu tespit edilmiş durumda. Oldukça yüksek bir rakam ve bu rakamın içerisinde sadece şehir merkezleri değil, köyler de var. Bu konuda ilk adım olarak yapılması gereken en önemli iş herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için ilgili bütün vatandaşlarımızın haberdar edilmesidir. Bu maksatla bugün olduğu gibi toplantılar yaparak sizleri birebir bilgilendirmiş oluyoruz. Siz değerli Muhtarlarımızın bu konudaki işbirliğini de elbette ki önemli buluyoruz. Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Tereddüte düşülen herhangi bir hususta Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüze başvurularak ihtiyaç duyulan bilgiler alınabilecek ve ilgili personelimiz gerekli rehberliği yapacaktır. Bu düzenleme inşallah hem Bayburt ilimiz hem de ülkemiz için hayırlara vesile olur.” dedi.

Vali Pehlivan’ın konuşmasının ardından muhtarları imar barışı düzenlemesi hakkında bilgilendiren Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka düzenleme ile ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olarak yapılmış olan yapılara yapı kayıt belgesi düzenlenerek bu yapıların kayıt altına alınmasının ve böylece imar sorunlarının giderilmesinin amaçlandığını kaydetti. Türkiye’de 13 milyon yapının bu kapsama girdiğini dile getiren Saka, “İmar Barışı işlemleri 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen geçici 6. Madde ve Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin Usül ve Esaslar Kapsamında yürütülecektir. İmar barışından faydalanabilmek için yapı kayıt belgesi alınması şarttır. Yani burada esas olan bu yapı kayıt belgesi alınmasıdır. Yapı Kayıt Belgesi 31.12.2017 tarihinden önce inşa edilmiş olan yapıları kapsamaktadır.” diye konuştu.

Toplantı katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.