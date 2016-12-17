MAHALLE ODALARI BULUŞMASI, ZAHİT EFENDİ MAHALLESİ’NDE

‘Mahalle Odaları Buluşmaları’ Zahit Efendi Mahallesi’yle devam etti. Bayburt’un kültürel yaşantısında önemli bir yere sahip Mahalle Odası geleneğini canlandırmaya yönelik Vali İsmail Ustaoğlu öncülüğünde başlatılan ‘Mahalle Odaları Buluşmaları’nın ikincisi Zahit Efendi Mahalle Odası’nda gerçekleştirildi.

Düzenlenen buluşmalarla vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Vali İsmail Ustaoğlu, çözüm bekleyen konularda ise ilgili kurum amirleri ve vatandaşların bire bir iletişime geçmelerine olanak sağlıyor.Buluşmaların bu seferki adresi Zahit Efendi Mahalle Odası’nda mahalle sakinleriyle bir araya gelen Vali İsmail Ustaoğlu, sorun ve talepleri dinledi. Vali İsmail Ustaoğlu, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarının amirlerinin katılımlarıyla belirli aralıklarda farklı mahallelerde gerçekleştirilecek buluşmalarla hem mahalle odası geleneğini canlı tutmaya çalışmak hem de vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemek istediklerini söyledi.Görev hayatı boyunca vatandaşlarla sürekli bir araya geldiğini belirten Vali İsmail Ustaoğlu, Bayburt’ta yaşatılan mahalle odası geleneğinin ise özgün bir gelenek olduğunu kaydetti. Vali İsmail Ustaoğlu, mahalle odalarının toplumsal hayatta çeşitli fonksiyonlar üstlendiklerine değinerek, “Bu odaların kültürel anlamda üstlendikleri roller gerçekten çok hoşuma gitti ve bu benim de ilgimi çeken bir durumdu. Bu vesileyle bizde vatandaşlarımızın ayağına gidip varsa bir problemleri hem bunları yerinde görüşelim hem de hasbihalde bulunalım istedik.” diye konuştu.Mahalle sakinleri adına söz alan Muhtar Mahmut Orun ise organizasyon dolayısıyla Vali İsmail Ustaoğlu’na teşekkür ederek, mahalle odalarının çeşitli işlevlerinden bahsetti.Özellikle önemli günlerde tertip edilen oyunlardan küçük bir bölümünün de mahalleli gençler ve bazı kurum amirlerinin katılımıyla sergilendiği buluşma, öykülerin anlatılması ve yöresel lezzetlerden oluşan ikramlarla devam etti.Vatandaşların, çeşitli kurumlarla ilgili şikâyet ve taleplerini iletmesinin ardından sona eren buluşmaya Vali İsmail Ustaoğlu’nun yanı sıra Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ve mahalle sakinleri katıldı.