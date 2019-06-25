Liselere Giriş Sınavında (LGS) ful yaparak Türkiye birincileri arasına ismini yazdıran Göktuğ Semih İstek, önemli bir başarıya imza atmış oldu. Vakfımız duyarsız kalmadı Burs Sözü Verdi..

Liselere Giriş Sınavında (LGS) ful yaparak Türkiye birincileri arasına ismini yazdıran Göktuğ Semih İstek, önemli bir başarıya imza atmış oldu.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Göktuğ Semihin başarısına kayıtsız kalmadı burs sözü verdi.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı İsrafil Kahraman başarılı öğrenci Göktuğ Semih’e burs vereceğini açıkladı.

Başkan Kahraman her zaman başarılı öğrencilerimize destek oluyoruz.Vakıf olarak bizde bu öğrencimize önümüzdeki yıl bur vereceğiz.

1 Haziran’da yapılan 1 milyona yakın öğrencisinin katıldığı 2019 Liselere Geçiş Sınavında (LGS) Türkiye genelinde 90 sorunun tamamını doğru cevaplayan 565 öğrenciden birisi de Bayburt’ta yaşayan Göktuğ Semih İstek oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye genelinde 565 öğrencinin 90 sorunun tamamına doğru yanıt verdiğini açıklamıştı. Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde yaşayan Göktuğ Semih İstek’te, 2019 Liselere Geçiş Sınavında 90 sorunun tamamına doğru yanıt vererek Türkiye birincisi öğrenciler arasında yer aldı.

Göktuğ Semih’in aldığı bu başarıdan sonra Türkiye’nin tüm liselerinde okumaya hak kazandığını söyleyen Adem İstek, oğlunun Ankara Fen Lisesi’nde eğitim hayatını sürdürmeyi istediğini ifade etti.