VALİ İSMAİL USTAOĞLU’NDAN KÖYLERE ZİYARET

Larvalarla Mücadele Başladı

Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bahar aylarının başlamasıyla beraber yumurtlama mevsimi gelen sivrisineklerle mücadele çalışması başlatıldı. Özellikle yaz aylarında vatandaşları çok rahatsız eden sivrisineklerle henüz yumurtlama mevsiminde mücadeleye başlayan ekipler sivrisineklerin larvalarını bıraktığı sulak ve bataklık alanlarda ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Larvalarla Mücadele Başladı
13 Nisan 2017 Perşembe 11:51

Toplum Sağlığını Korumak İçin

Toplum sağlığını korumak için ergin aşamaya gelmeden larvaları üreme alanlarında yok etmeye yönelik çalışmaları etkin biçimde sürdüren ilaçlama ekipleri; sulak alanlar başta olmak üzere kanallar, fosseptik çukurları ve gübrelik alanlarda ilaçlama yaptı. Aynı zamanda kene ile mücadeleye de başlayan ekipler mesire alanlarında vatandaşların gönül rahatlığıyla pikniklerini yapabilmeleri için buralarda da ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Oldukça detaylı ve titizlikle sürdürülen çalışmalar yaz sezonu boyunca devam edecek.

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