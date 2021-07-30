 ﻿
banner520

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Bayburt’ta Toplandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 136. Yönetim Kurulu toplantısı, Erzurum Valisi Okay Memiş’in başkanlığında Bayburt’ta gerçekleştirildi.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Bayburt’ta Toplandı
30 Temmuz 2021 Cuma 11:55
banner547

BAYBURTGÜNDEM- Genel Sekreter Oktay Güven’in, Ajansın mevcut çalışmaları ve planlanan faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerine yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından gündem maddeleri görüşüldü.

Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nde gerçekleşen toplantıda;

               2021 yılı Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı başarılı projeler listesinin ilan edilmesine, “Yamaç Evler ile Ergan Dağı Turizme Kazandırılıyor” güdümlü projesi fizibilite raporunun görüşülerek onaylanmasına karar verildi.

               Toplantının ardından müzede incelemelerde bulunan KUDAKA Yönetim Kurulu üyelerine Etnografya Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Yavuz tarafından günün anısına plaket takdim edildi.

Toplantıya,  Yönetim Kurulu Başkanı Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Önceki Haber
Demirözü ve Gökçedere'de "PTT "isyanı
Sonraki Haber
Bayburt TEÇ-SEN temsilcileri taleplerini açıkladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.