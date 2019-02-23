Bayburt’un Kurtuluşunun 101.Yılı İstanbul’da coşkuyla Kutlandı.

Bayburt’un kurtuluşunun 101.yılında İstanbul Bağcılar Olimpik spor salonunda binlerce hemşerimiz ,brokrasi ve siyasilerin katılımıyla gerçekleşti.

Bayburt’un kurtuluşunun 101.yıl etkinlikleri İstanbul Bağcılarda coşkuyla kutlandı. Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin organize ettiği Bayburt’un Kurtuluşu etkinlikleri her yıl olduğu gibi bu yılda İstanbul’da coşkulu bir kutlamaya sahne oldu. Sunuculuğunu Mehmet Öksüzer’in sunduğu kutlama gecesi,İlk olarak Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Bayburt tanıtım slayt’ının gösterilmesi hemşerilerimiz tarafından coşkuyla alkışlandı.Halk oyunları ekibinin gösterisiyle devam eden kutlamalar,Bayburtlu sanatçılarımız,Muhsin,Devran,Sehlan ve Tuğçe Nur’la devam etti.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş’un açılış konuşmasının ardından Dernek yönetimi ve Köy Derneklerimizi sahneye alarak tanıttı.

Geceye,Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan,Samsun Valisi Osman Kaymak,Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın Yılmaz,Bayburt Milletvekili Fetani Battal,İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek,Bayburt Belediye Başkanı Mete Memeiş,Bayburt 26.Dönem Milletvekili Şahap Kavcıoğlu,Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu,Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta,Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman,Arpalı Belediye Başkanı Şadi Terzi,Arpalı Belediye Başkan adayı Abdurrahman Polattimur,Bayburtgrup Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Şentürk,Ptt Genel Müdür yardımcısı Gürbüz Akbulut ,Belediye Başkan yardımcıları,bürokratlar ve STK Başkanları ve hemşerilerimiz katıldı.

101.Kurtuluş gecesinde ,Bakan Arslan,Bayburt Belediye Başkanı Mete Mmeiş,Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın Yulmaz,Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan,Samsun Valisi Osman Kaymak hemşerilerimize selamlama konuşması yaptılar.

Protokol konuşmalarının ardından,Geceye Destek verenlere plaket takdimleri yapıldı.Plaketleri,Bayburt Milletvekili Fetani Battal,İstanbul Milletvekili Emine Sare aydın Yılmaz,Samsun Valisi Osman Kaymak,Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan takdim ettiler.

Gece Pop sanatçısı Bahadır Tatlıözle devam etti.Bayburtlu Sanatçımız Orhan Hakalmazın nefis Türküleriyle son buldu.