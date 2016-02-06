Kurtuluş Törenleri Programı Belli Oldu

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünde gerçekleştirilecek etkinlik programı belli oldu. Kutlama programı geçen yıl olduğu gibi bu yılda iki güne yayıldı.

20-21 Şubat arasında gerçekleşecek olan törenlerde ilk gün 21 Şubat Resim ve Fotoğraf Sergisi, Cirit Müsabakası, Mustafa Çalık’ın konuşmacı olarak katılacağı Ermeni Meselesi konulu konferans, öğretmen evinde verilecek Kurtuluş Yemeği ve Sılakent önünden başlayarak Şehit Osman Tepesi’ndeki Bayburt Şehitliğinde noktalanacak Şehitlere Saygı Yürüyüşüne ayrıldı.

Etkinliklerin ikinci günü olan 21 Şubat’ta ise Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayacak programlar çerçevesinde Bayburt’ta kurtuluş denince akla ilk gelen isimlerden olan ve ermeniler tarafından şehit edilen Şehit Başkan Hafız Süleyman Efendi’nin Ulu Camii yanında bulunan kabri ziyaret edilecek. Öğlen namazı öncesinde ise Ulu Camii ve Yakutiye Camii’nde Mevlid-i Şerif okunacak. Ayrıca Saat Kule Meydanı’nda mehteran gösterisi gerçekleşecek.

Mehteran gösterisini takiben gerçekleşecek olan Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü ve BEKDER’in katkılarıyla Kop Dağı Kayak Tesislerinde tertip edilen 21 Şubat Kupası Kayak ve Kızak Yarışmasının ardından Bayburt Garnizon Komutanlığı’nın katkılarıyla düzenlenecek Bando Gösterisi ve Fener Alayı Yürüyüşüyle devam edecek olan kutlamalar yine BEKDER’in katkılarıyla Şair Zihni Kültür Merkezi’nde düzenlenecek 21 Şubat Kurtuluş gecesi ile sona erecek.