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Kurtuluş törenleri Mehteran gösterisi ve ciritçilerin geçişiyle renklendi..

Şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıldönümü etkinleri tüm hızıyla devam ediyor.

Kurtuluş törenleri Mehteran gösterisi ve ciritçilerin geçişiyle renklendi..
Kurtuluş törenleri
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı tarafından gerçekleştirilen mehteran gösterisi eşliğinde Türk Dünyası Parkı önünden start alan Bayburt Atlı Spor Kulübü, Balca Atlı Spor Kulübü ve Dede Korkut Atlı Spor Kulüplerinin geçiş töreni kurtuluş etkinliklerine renk kattı.
Saat Kule meydanında da bir süre konser veren Mehteran Takımı, alanı dolduran vatandaşlara coşkulu anlar yaşattı. Yüzyıllardır süre gelen coşku dolu ve seçkin mehter marşlarının yanı sıra milli türkülerimizi de başarıyla seslendiren mehteran takımı Bayburtlulardan tam not aldı. Bir yandan konseri dinleyen Bayburtlular bir yandan da ciritçilerle bol bol fotoğraf çektirdi. At üstündeki bazı miniklere vatandaşların gösterdiği yoğun ilgi ise gözlerden kaçmadı.
Duygularımız Kabarıyor
Gösterileri izleyenler arasında yer alan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, “Etkinliklerimiz kapsamında ata marşımızı, mehteranımızı Bayburt'a getirdik. Ata sporumuzun temsilcilerini de aynı meydanda halkımızla buluşturduk. Vatandaşlarımızla birlikte zevkle dinliyor ve izliyoruz. Duygularımız kabarıyor. Tüm hemşehrilerimizin 21 Şubat Kurtuluş gününü tebrik ediyor, başta bu kutlu mücadelenin isimsiz kahramanları olmak üzere bu aziz vatan için seve seve şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum” diye konuştu.
Ceddimizi Bize Hatırlattılar
Mehteranı ve ciritçilerin geçişini ilgiyle izleyen bir vatandaş ise, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen Bayburt Belediyesi çalışanlarına teşekkür ederek, “Bu organizasyonu yapan belediye başkanımızdan, Bayburtludan Allah razı olsun. Ceddimizi bize hatırlattılar. Gerçekten müthiş oldu” ifadelerini kullandı.
 
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