Kurtuluş Programı Belli oldu

Kurtuluş 99. Yıl Programı Belli Oldu

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri programı belli oldu. Kültürel etkinliklerin ağırlıklı olduğu bu yıl ki törenler, 21 Şubat Salı günü sabah saat 10.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayacak. Çelenk koyma töreninin ardından saat 10.30’da Taşhan’da açılacak olan Ulusal Ölçekli Karma Resim Sergisinden sonra, Bayburt’ta gerçekleşen ermeni mezalimine direnişin en önemli sembollerinden olan, Şehit Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi’nin Ulu Cami yanında bulunan kabri ziyaret edilecek.Öğlen namazı öncesi ermeni mezalimi sırasında ve görevi başında şehit düşen vatandaşlar ile güvenlik görevlileri için Ulu Camii ve Yakutiye Camiinde okunacak mevlid-i şerifin ardından, Şair Zihni Kültür Merkezi ‘nde Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ethem ATNUR tarafından,“Tarihimizde Ermeni Meselesi” isimli konferans verilecek.Konferansın ardından saat 18.00’de öğretmenevinde düzenlenecek kurtuluş yemeği ile devam edecek olan program, Şair Zihni Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ahşap Yakma Sanatı (Pyrography) ve Bayburt Kalesi Minyatürü Sergisi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Halk Müziği Sanatçıları Konseriyle sona erecek.