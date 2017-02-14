Kurtuluş Programı Belli oldu

Şehitler İçin Mevlit Okunacak
Öğlen namazı öncesi ermeni mezalimi sırasında ve görevi başında şehit düşen vatandaşlar ile güvenlik görevlileri için Ulu Camii ve Yakutiye Camiinde okunacak mevlid-i şerifin ardından, Şair Zihni Kültür Merkezi ‘nde Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ethem ATNUR tarafından,“Tarihimizde Ermeni Meselesi” isimli konferans verilecek.
Sergi ve Konser Düzenlenecek
Konferansın ardından saat 18.00’de öğretmenevinde düzenlenecek kurtuluş yemeği ile devam edecek olan program, Şair Zihni Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ahşap Yakma Sanatı (Pyrography) ve Bayburt Kalesi Minyatürü Sergisi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Halk Müziği Sanatçıları Konseriyle sona erecek.