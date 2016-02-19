Kurtuluş Günü Programı Yeniden Düzenlendi

Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 98. Yıl Dönümü programları Ankara ve Diyarbakır’ın Sur ilçesinde gerçekleştirilen terör saldırılarında birçok vatandaşımızın hayatını kaybetmesi ve şehit haberlerinin gelmesi nedeniyle yeniden düzenlendi Programlarda müzikli etkinlikler iptal edilirken kültürel ve sportif faaliyetler planlandığı gibi gerçekleştirilecek. Kurtuluş Günü programlarının yeniden düzenlemiş hali ise şöyle:

20 Şubat Cumartesi

13.00 21 Şubat Resim ve Fotoğraf Sergisi ( Taşhan)

14.00 Cirit Müsabakası ( Bayburt Belediyesi Cirit Sahası)

16.00 Ermeni Meselesi Konulu Konferans Konuşmacı: Mustafa Çalık ( Şair Zihni Kültür Merkezi)

18.00 Kurtuluş Yemeği (Öğretmenevi)

19.00 Şehitlerimize Saygı Yürüyüşü

Başlangıç: Sıla Kent Önü

Bitiş: Şehit Osman Tepesi Bayburt Şehitliği

21 Şubat Pazar

10.30 Atatürk Anıtına Çelenk Sunulması

11.00 Şehit Belediye Başkanı Hafız Süleyman’ın Kabrini Ziyaret ( Ulu Camii Yanı)

11.15 Mevlid-i Şerif ( Ulu Cami – Yakutiye Camii)

12.30 21 Şubat Kayak ve Kızak Kupası Yarışları ( Kop Dağı Kayak Tesisleri) (Gençlik Hiz. ve Spor İl Müd. ve BEKDER’in Katkılarıyla

14.00 21 Şubat Kayak ve Kızak Kupası Yarışları Kupa Töreni ( Kop Dağı Kayak Tesisleri)

