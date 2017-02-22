KURTULUŞ ETKİNLİKLERİNDE TÜRKÜ DOLU SAATLER

Bayburt'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 99. Yıl dönümü etkinlikleri Şair Zihni Kültür Merkezinde düzenlenen sergi ve konserle devam etti.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Ahşap Yakma Sanatı ve Bayburt Kalesi Minyatürü Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Sergi açılışını Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, Ticaret Odası Başkanı İbrahim Yumak, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Faruk Kılıçaslan ve ressam Harun Akdağ birlikte yaptılar.Açılışın ardından bir müddet sergiyi gezen protokol üyeleri, eser sahiplerinden sergilenen eserler hakkında bilgi aldıktan sonra konser için salona geçtiler.Bayburtluların oldukça yoğun ilgi gösterdiği konserde Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde görevli ses sanatçılarından Hasan Öztürk, Pelin Çetin ve Orhan Ural sahne aldı.Sanatçıların Bayburt türküleri ve diğer yörelere ait türküleri seslendirdiği gecede Bayburtlular özellikle Bayburt türkülerine coşkulu bir şekilde vokal yaptı.Gece Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu ve Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'in sanatçılara günün anısına plaket ve hediye takdim etmesiyle sona erdi.