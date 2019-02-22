Bayburt'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. Yıldönümü etkinliklerinde sahne sırası âşıklarındı.

Şair Zihni Kültür Merkezinde Bayburt Belediyesi’nin organize ettiği Aşıklar Şöleni'nde sahne alan Azerbaycanlı Aşık Peri, Aşık Zakiri, Aşık İhsan Yavuzer, Aşık Rahim Sağlam ve Aşık Süphani söyledikleri birbirinden güzel türkülerle dinleyenlere keyifli bir gece yaşattılar. Aşıklık geleneğimizi yaşatan sanatçıların seslendirdiği eserler karşısında davetliler hem duygulu hem de coşkulu gece geçirdi. Âşıkların bir birleriyle atışmaları ise katılımcıları güldürdü.

Söz Hayatın Özüdür

Gecede bir konuşma yapan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, aşıklık geleneğimizin yaşatılmasına ve gecenin tertip edilmesini sağlayan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve emeği geçenlere teşekkür etti. Aşıklara ve davetlilere de şükranlarını bildiren Vali Pehlivan, “Söz hayatın özüdür. Sel gider kum kalır deyimine benzer şekilde insanlar terki diyar eder, canlar gider, hayatlar biter ama geride söz kalır. O yüzden değerli Âşıklarımız, çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Kültürümüze, değerlerimize sahip çıkıyor, sazınızla, sözünüzle bunu icra ediyorsunuz. Bu akşam bize bir ziyafet sundunuz, gönlümüzü ruhumuzu beslediniz ve hepimizin gönlünü fethettiniz. Sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun.” dedi.

Aşıklık Geleneği Bir Anadolu Kültürüdür

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ise gecede yaptığı konuşmada, Bayburt Belediyesi olarak görev süresi boyunca kültürümüze sahip çıkma gayreti içerisinde olduğunu belirtti. Başkan Memiş, “Eğer âşıklarımıza ozanlarımıza sahip çıkmasaydık sevenleri toprak olmuş öksüz çocuklar gibi olacaktık. Herkese katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Kültürümüze sahip çıkmak, çocuklarımıza miras bırakmak için bu organizasyonlara katılmak gerekir. Aşıklık geleneği bir Anadolu kültürüdür. Şükürler olsun ki bu kültürü yaşattık.” şeklinde konuştu.

Vatandaşların oldukça yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, eşi Zeynep Memiş, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Ak Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak ve kurum müdürleri katıldı.

Gece, protokol üyelerinin sahne alan âşıklara günün anısına hediye takdim etmesiyle sona erdi.