Kurtuluş etkinliklerinde final

Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 98. Yıl Dönümü etkinlikleri Kop Dağında BEKDER ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen Kayak ve Kızak yarışmalarıyla sona erdi. Kurtuluş günü etkinliklerinin finali olma özelliğini taşıyan yarışma erkeklerde U12, U16 ve U21 olmak üzere üç kategoride yapılırken bayanlarda ise U16 olmak üzere tek kategoride gerçekleşti.

Yarışlar sonunda erkekler U12 kategorisinde Gürkan Kovar birinci Selahattin Birgül ikinci Abdullah Dursun üçüncü olurken U16 kategorisinde ise Enes Dağ birinci Alparslan Kuyruk ikinci Mustafa Güler üçüncü oldu. Erkeklerin yarıştığı bir diğer kategori olan U21 de de Furkan Kovar birinci Ertuğrul Şener ikinci Fırat Şener üçüncü olarak kürsüye çıktı. Bayanların yarıştığı tek kategori olan U16 da ise Gülnida Şahin birinciliği alırken Beste Akçay ikinci İkbal Gönül Şipal üçüncü oldu.

Dereceye Giren Sporcular Ödülleri Protokol Tarafından Verildi

Yarışların ardından kupa törenine geçildi. Dereceye giren sporcular ödüllerini Bayburt Valisi Yusuf Odabaş, Belediye Başkanımız Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Selçuk Coşkun ve İstanbul Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Faruk Kılıçaslanoğlu’nun ellerinden aldı.

