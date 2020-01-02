Küresel Gazeteciler Bayburt İl Temsilciliğine Yaşar Yıldız atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile kurulan Küresel Gazeteciler Konseyi'nin (KGK) Bayburt İl Temsilciliğine Yaşar Yıldız atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Ekim 2019 tarih ve 1660 sayılı kararnamesi ile kurulan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Yönetim Kurulu, Ankara’nın Çankaya ilçesinde hizmete giren Genel Merkezi’nde ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda, KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Ankara ve İstanbul dışındaki aralarında Bayburt’un da bulunduğu 79 vilayete atanan temsilcilerin isimlerini açıkladı. Bayburt'tan Yaşar Yıldız'a toplantıda alınan kararla önemli bir görev verilerek, Küresel Gazeteciler Konseyi’nin Bayburt İl temsilcisi olarak atandı. Küresel Gazeteciler Konseyi’nin Bayburt İl temsilcisi olarak atanan Yıldız, "Küresel Gazeteciler Konseyi’nin resmi kuruluşu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Ekim 2019 tarih ve 1660 Karar Sayısı ile onaylanmıştır.

Öncelikle bize bu önemli görevi layık gören KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'e ve Yönetim Kuruluna teşekkür ederim. Küresel Gazeteciler Konseyi’nin hem Bayburt’un tanıtımına hem de meslektaşlarımızın mesleki gelişimine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Ülkemize, Bayburt’a ve basın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim başkanlığında yapılan Yönetim Kurulu toplantısına, Genel Başkan Vekili Osman Altınışık, Genel Başkan Yardımcıları Bülent Aydemir, Veli Altınkaya ve Elşad Eyvazlı ile Genel Sekreter Kahraman Halisçelik, Genel Sekreter Yardımcısı Aynur Tattersall ve Genel Mali Sekreter Lütfü Karakaş, Genel Mali Sekreter Yardımcısı Mehmet Çetinkaya ile Yaygın Medya Meclisi Başkanı Salih Zeki Sarıdanişmet ve Yerel Medya Meclisi Başkanı Yusuf Ziya Çakır katıldı. KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, “Tüm değerli temsilcilerimize KGK ailesine katıldıkları için teşekkür ederim” dedi.

GENEL BAŞKAN DİM’DEN TEŞEKKÜR

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda konseyin çalışmaları hakkında bilgi veren Genel Başkan Dim, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuruluş onayından sonra iki ay gibi kısa bir sürede restorasyonu tamamlanarak hizmete açılan genel merkez binasına emek ve destek verenlere de teşekkür etti.

Dim, şunları söyledi: “Sektörümüze ve ülkemize hizmet etmek için çıktığımız bu yolda bize her daim destek olan ve bize yüklediği misyonla ülkemiz ve milletimiz adına birer nefer olmamızı sağlayan Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na minnettarız. Konseyimiz yurtiçi ve yurtdışında misyonuna uygun olan çalışmalarını büyük bir özveri ve heyecanla sürdürmektedir. 2020 yılında da en az 3 yurtdışı ve en az 3 de yurtiçi etkinlik planlıyoruz.”

‘ÇOK DAVET ALIYORUZ’

Kardeş ülke Ürdün’de haziran ayında bir medya buluşması gerçekleştireceklerini belirten Dim, “Mart veya nisan gibi de Balkan coğrafyasında bir etkinliğimiz olabilir. Eylül veya ekim ayında da çok farklı bir coğrafyada olabiliriz. Ülkemizde de birçok şehrimizden davetler var.

Vaktimiz elverdiğince programlamaya gayret edeceğiz. Amacımız, mesleki dayanışmamızı en üst düzeye çıkartarak ülkemiz ve milletimiz adına sinerji yaratmak. Her geçen gün kan kaybeden

sektörümüzün sorunlarının çözümü ve emekçilerimizin refahı adına güçlü bir mesleki ve örgütsel yapı olarak inisiyatif almaktan gocunmayız. Her alanda yerli ve milli duruşumuzla saygın bir yer edinmeye başladık. İnşallah birkaç yıl sonra çok farklı ve çok daha güzel şeyler söylüyor ve yapıyor olacağız” diye konuştu.

‘İL TEMSİLCİLERİMİZ HAYIRLI OLSUN’

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, yönetim kurulunun onayıyla aralarında Yaşar Yıldız’ın da bulunduğu 79 ilde temsilcilerin atandığını da belirterek, “Bu vesileyle statümüz gereğince, Ankara ve İstanbul dışındaki illerimizde temsilcilerimizi belirledik ve kendilerine tebliğ ettik. Ayrıca, her temsilcimizin ismini kendi İl Valilik makamına da birer yazıyla bildirdik. Çok titiz bir araştırma ve inceleme neticesinde belirlenen temsilcilerimiz kendi şehirlerinde mesleki kariyerlerinin zirvesinde olan gazetecilerden oluşuyor.

Tüm değerli temsilcilerimize KGK ailesine katıldıkları için teşekkür eder, hayırlı olması temennisi ve bundan böyle birlikte güzel çalışmalar yapabilmek umuduyla başarılar dilerim” şeklinde konuştu. Kürsel Gazeteciler Konseyi’nin kuruluşuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Ekim 2019 tarih ve 1660 sayılı kararnamesinde şu ifadelere yer verildi: “Merkezi Ankara ilinde olmak ve uluslararası faaliyette bulunmak üzere Küresel Gazeteciler Konseyi Birliği’nin kurulmasına, 3335 sayılı Uluslararası nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanunun 1’inci maddesi gereğince izin verilmiştir.”