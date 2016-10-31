KURBAN YAZOĞLU VEFATININ 40.GÜNÜNDE DUALARLA ANILDI

40 GÜN OLDU HALA BİNLERCE SEVENİ BİR ARADAYDI İşadamı Kurban Yazoğlu, Vefatının 40. Gününde İstanbul Çağlayandaki Cengiz Topel Camiinde Kuran’i Kerim Tilaveti programında anıldı.

Vefatının Kırkıncı gününde’de Camiyi dolduran hemşerilerimiz ve dostlarının bir araya gelmesine vesile oldu.İşadamı için Cengiz Topel Camiinde Kuran’i kerim okundu dualar edildi.Camide yapılan program sonrası İşadamı kardeşi Şeref Yazoğlu programa katılan hemşerilerimize yemek ikramında bulundu.Bayburt Vakfı Başkanlığı’da yapan Yazoğlu,Bayburtspor Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşları çalışmalarında hemşerilerimizin her daim yanında olmuştu.