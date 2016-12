KURBAN YAZOĞLU VEFATININ 11.Cİ GÜNÜNDE VAKIFTA ANILDI

İşadamı Kurban Yazoğlu’nun Vefatının 11. Günü akşamı Bayburt Eğitim ,Kültür ve Hizmet Vakfında Kur’an okundu dualar edildi.

Bayburt’un Ünlü İşadamlarından Bayburt Vakfı 2.Başkanı ve Onursal Başkanı Kurban Yazoğlunun vefatının onbirinci gününde Bayburt Vakfı Üyeleri ve Hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşen anma töreninde Kur’an okundu dualar edildi.

Kurban Yazoğlunun vefatının ardından yapılan anma gecesinde Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu ve Bayburt Eğitim,Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Nusret Parıldar,Emekli Albay Atilla Güler, ve Arkadaşları Kurban Yazoğlunu anlattılar.Kurban Yazoğlunun Kardeşi Şeref Yazoğlu’da Kur’an tilavetini dinledikten sonra Taziyeleri kabul etti.

Kuran’tilaveti ve duaların ardından Vakıf yönetimi geceye katılan hemşerilerimize yemek ikramında bulundu.

Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu Konuşmasında : Kurban Yazoğlu tanıdığım en iyi Bayburtlulardan biri ve Bayburt sevdalası bir abimizdi.Kendisiyle 1991 de tanıştığını belirten Kavcıoğlu 1996’dan sonrada Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfında beraber çalışmak nasip oldu dedi.

Kurban Yazoğlunun 1990’lı yıllarda Bayburt’un sosyal hayatında çok büyük rolü vardı dedi.1990’lı Yıllarda Kurban Yazoğlu damgasını Bayburt’ta görürsünüz. Vakfın Kuruluşunda’da Kurban Yazoğlunun çok büyük bir etkisi olmuştur . Eğer Vakıf ikibinli yıllarda İstanbulda Bayburtluların sosyal hayatında olmuşsa bunda Kurban Yazoğlu’nun büyük bir etkisi vardır diye ifade etti.

21 Şubat Kurtuluş gecelerine Kurban Yazoğlu İsmi damga vurmuştur dedi.Kurab Yazoğlu her Bayburtluyla duygu ve düşüncelerini paylaşan ve sorunlarıyla ilgilenen,birlik ve beraberlik için çaba sarfeden birisiydi.Bayburtlu Hemşerilerimizle oturup kalkmaktan büyük keyif alan biriydi dedi.

Kurban yazoğlu Hayattayken hep saygı görmüş ve her daim saygıyla anılacaktır.Bu saygı ve sevgi Cenaze namazında Türkiyenin her tarafından sevenleriyle dolması ve onbinlerin uğurlamasıda bunu gösterir dedi.

Bayburt Eğitim ,Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Nusret Parıldar Kurban Yazoğlunun aramızdan erken ayrılması bizi çok üzdü diyerek duygu ve düşüncelerini arzetti.

Kurban Yazoğlu kendini muazzam bir şekilde sevdirmiştir diyerek,Vakfımızdan ebedi aleme göç eden 26.Üyemiz olmuştur,Ahirete göç eden tüm üyelerimize Allahtan rahmet diliyorum dedi.Kurban Yazoğlunun Başkanlığı döneminde’de daha sonrada çok işler yapmıştır diye ifade etti.

Parıldar Kurban Yazoğlunun ölümünün ardından hepimiz çok üzüldük buradan Kardeşine akrabalarına ve hemşerilerimize başsağlığı diliyorum ruhu şad olsun dedi.

Kurban Yazoğlunun hepimizden beklediği birlik beraberlik dir,sayın Vekilimizde bunun altını çizdi diye ifade etti.

Nusret Parıldar Vakın sorunlarına’da değinerek toplanan hemşerilerimize bilgi verdi.