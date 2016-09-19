Kurban Yazoğlu'nu kaybettik...

İşadamı Kurban Yazoğlu vefat etti.

Kurban Yazoğlu'nu kaybettik...
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Bayburt Eğitim ve Kültür Hizmet Vakfı ve Bayburtspor eski Başkanı Kurban Yazoğlu (60) dün gece hayata veda etti.
İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayata veda eden 1956 doğumlu Kurban Yazoğlu’nun cenazesi, büyüdüğü, gençlik yıllarının geçtiği Şişli Hürriyet Mahallesi’ndeki Cengiz Topel Cami’den son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze 20 Eylül 2016 Salı günü Kağıthane'de öğlen namazına müteakip Cengiz Topel Camii'nden kaldırılacak.

Yazoğlu, Bayburt’u sevdiği kadar Bayburtlu’yu da koruyan kişiliğiyle tanınıyordu.  Bayburt Eğitim ve Kültür Hizmet Vakfı Başkanlığı döneminde ise Bayburtlu öğrencilere burs verilmesini sağlamış ve halen devam eden burs desteğinin büyük bir kısmını üstlenen iş adamıydı.
Aynı zamanda spora ve spor kulüplerine verdiği destekle de bilinen Yazoğlu, 3. Lig’de mücadele eden Bayburtspor’a sahip çıkmıştı. Bayburtspor’un en kötü zamanlarında başkanlık görevini sürdüren Yazoğlu, Bayburtlu boksörlere de ayrıca destek çıkıyordu.

 Bayburtlu hemşehrileri tarafından çok sevilen ve yaşamını yitiren ünlü işadamının ani ölümü Yazoğlu ailesini de yasa boğdu. Ünlü kabadayı Oflu Osman Cevahiroğlu’nun yeğeni olan Kurban Yazoğlu, kabadayı alemi içinde de tanınan isimlerden biriydi. 


 
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