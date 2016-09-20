Kurban Yazoğlu ebedi aleme uğurlandı

Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı ve Bayburtspor eski Başkanı Kurban Yazoğlunu bu gün öğlen namazında Kağıthane Cengiz Topel Camiinden ebedi aleme uğurladık.





Şeref Yazoğlu Cenazeye katılan dostlarının taziyelerini kabul etti.Hastal Mezarlığında yapılan defin işleminin ardından Cevahir otelde taziyeler kabul edildi.

Kurban Yazoğlu’na Allahtan Rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz.









































































Bayburtlu İşadamı Kurban Yazoğlu’nun cenazesi İstanbul Kağıthane Cengiz Topel camiinde öğlen namazında kılınan cenaze namazınızın ardından Hastal Mezarlığına defnedildi.Bayburt’un Sevilen İşadamı ve stk Yöneticisi işadamı Kurban Yazoğlunun Cenazesine İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Türk Milli Takımı Futbol Direktörü Fatih Terim, Bayburt eski Milletvekili Şaban Kardeş, CHP İstanbul eski Milletvekili Berhan Şimşek, Bayburt eski Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, siyasiler, belediye başkanları, iş dünyası, sanat ve spor camiasından önemli isimler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İstanbul'daki Bayburtlular'ın yanı sıra Bayburt'tan gelen çok sayıda vatandaş katıldı.Şeref Yazoğlu Cenazeye katılan dostlarının taziyelerini kabul etti.Hastal Mezarlığında yapılan defin işleminin ardından Cevahir otelde taziyeler kabul edildi.Kurban Yazoğlu’na Allahtan Rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz.