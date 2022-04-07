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Kur’an-ı kerim’i güzel okuma yarışması finalleri yapıldı

Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Üniversitesi Üni Aktif Genç Liderler Öğrenci Topluluğu tarafından organize edilen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Finali’ne katıldı.

Kur’an-ı kerim’i güzel okuma yarışması finalleri yapıldı
07 Nisan 2022 Perşembe 19:12

BAYBURTGÜNDEM-  İlahiyat Fakültesi Sadrüşşeria Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen yarışma finalinde dokuz öğrenci  Kur’an tilaveti sundu. Jürinin yarışmacıların tilavetlerini 100 puan üzerinden değerlendirdiği finalde birinciliği İlahiyat Fakültesi öğrencisi Sait Karaca elde etti. İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Abdulmuttalip Gülsüm ikinci, Muhammet Dumurcuk ise üçüncü oldu.

Birincinin tam, ikincinin yarım ve üçüncünün çeyrek altınla ödüllendirildiği yarışmada ödüller Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Hacı Ali Polat tarafından verildi.

Ödül töreni yarışmaya katılanlar ve protokol üyelerinin hatıra fotoğrafı çektirmeleriyle sona erdi.

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