Kültür ve turizm bakan yardımcısı Nadir Alpaslan Bayburt belediyesini ziyaret etti

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Bayburt’a gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan beraberindeki heyetle birlikte Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi ziyaret etti.

BAYBURTGÜNDEM- Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ı tarih ve kültür şehri Bayburt’ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci, Bayburt’un tarihi hakkında kısaca bilgi verdi.

26 yıldır Bayburt’ta organize edilen Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Pekmezci, Türk Dünyasında Dede Korkut’un Bayburt’la özdeşleştiğini, Bayburt’un ‘Dede Korkut Diyarı’ olarak da bilindiğini dile getirerek, UNESCO tarafından Dede Korkut’un Somut Olmayan Kültürel Miras’a dâhil edildiğini ve UNESCO'nun bu konuda vermiş olduğu belgenin Bayburt Belediyesi'ne takdim edildiğini söylemesi üzerine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Korkut Ata’nın UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras listesine alındığına dair belediyesinde bulunan orijinal beratı bir süre inceledi.

Dede Korkut Hikâyelerinin üç tanesinin Bayburt’ta geçtiğini ve mezarının Bayburt’un Masat köyünde bulunduğunu belirten Başkan Pekmezci, “Bayburt Belediyesi olarak 26 yıldan beri uluslararası manada Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerini devam ettirmeye gayret ediyoruz. 2018 yılında Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan tarafından UNESCO’ya sunulan Dede Korkut’un Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Listesine girmesi teklifi olumlu bulunmuş ve kabul edildi. UNESCO tarafından Türkiye’ye verilen belge UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı tarafından belediyemize takdim edildi ve şuanda Bayburt Belediyesi’ndedir. Artık bundan sonra Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenlerini biraz daha farklı programlarla yerine getireceğiz. Bu sene 26.’sını organize edeceğimiz Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerini bir hafta boyunca coşkulu bir şekilde yapacağız” dedi.

Bu yıl düzenlenecek olan Bayburt Dede Korkut 26. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenlerine Türk Dünyasından ve yurt içinden çok sayıda önemli ismin davet edildiğini, katılım ve coşkunun yüksek olacağını ifade eden Başkan Pekmezci, 18 Temmuz’da başlayacak ve bir hafta sürecek olan şölen programını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan’a takdim etti.

Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci, Uluslararası mahiyette büyük bir organizasyon olan ve 26 yıldır uluslararası manada düzenlemeye gayret ettikleri Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri'ne Kültür ve Turizm Bakanlığınca katkı sağlanması talebinde bulunurken Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da, Dede Korkut Şölenleri’nin Türk Dünyasında yankılar uyandıracak uluslararası bir unvana dönüşmesi için bakanlık olarak üzerine düşen görevi yerine getireceklerini söyledi.

Bayburt’un Dede Korkut markasıyla anılmış bir şehir olduğunu, Bayburt’un tarihi ve kültürüyle ülkemiz için özel bir anlam ifade ettiğini kaydeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, “Dede Korkut’un Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Listesinde olması son derece önemli. Dede Korkut adına etkinliklerin Bayburt’ta yapılması önemli. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak özellikle Türk Dünyasında yankılar uyandıracak uluslararası bir unvana dönüşmesi için üzerimize düşen çalışmaları yaparak katkılarımızı sunacağız. Bu yılki mütevazı bütçemizle ne kadar katkı yapabiliriz, ona bakacağız, o katkıyı mutlaka yaparız. Ayrıca TÜRKSOY ve TİKA'daki arkadaşlarla da görüşürüz, mümkün olan en yüksek düzeyde nasıl katkı verirler, ona da bakarız” diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Bakanlık olarak Dede Korkut Şölenleri ile ilgili gelecek yıl yapılabileceklere ilişkin ise, “Seneye organize edilecek olan etkinliklere Bakanlık olarak devreye girerek tüm Tük Dünyası’nın etkili isimlerini Bayburt’ta ağırlayalım. Her yıl coşkuyu artırarak daha güçlü yapmak için neler yapabiliriz ona bakalım. Turizm Geliştirme Ajansı üzerinden Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenlerini marka festivali haline nasıl getireceğimiz konusuna bakalım” ifadelerine yer verdi.

Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci konuşmasının devamında, Bayburt'un tarih ve kültür şehri olduğunu vurgulayarak, belediyenin kültür alanındaki diğer projeleri hakkında da şu şekilde bilgi aktardı:

“1924 yılından beri ayakta duran Saat Kulesi Cumhuriyetimizin simgelerinden biridir. Daha önceki yıllarda Saat Kulesi’nin arkasında yapılan iki binanın üst katları Bayburt Kalesi’nin görüntüsünü engelliyordu. Bu iki binanın üst katlarını istimlak ederek bir binanın 2 katını diğer binanın ise bir katını söktük. Tarihi Bayburt Kalesi ile Saat Kulesi’ni bütünleştirdik.

Kale ile kuleyi kucaklaştırdık ama kulenin durumu iyi değildi. Saat Kulesi’nin üzerindeki paratonere yıldırım düşmesiyle kulenin üst tarafı zarar gördü ve yılların yıpranmışlığı ile saat kulemizin durumu maalesef acı bir konumda. Bununla ilgili bir rölöve çalışması yaptık. Anıtlar Kurulu’ndan gerekli izinleri aldık. İhalesini yaptık, bitirdik. Restorasyon çalışmasına başladık.

Şehrimizin kültürüne katkıda bulunmak adına sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında Tuzcuzade Mahallemizde bulunan geleneksel Bayburt evlerinden olan ve belediyemiz tarafından kamulaştırılan Kutluerler Konakları, restore edildi. Bayburt Belediyesi olarak burada Bayburtlu Şair Zihni’nin oğlu Hattat Ahmet Revayi'nin isminin verileceği ve içerisinde yaklaşık 150 eserin yer alacağı Hüsn-i Hat Müzesi açacağız.

Bayburt Belediyesi olarak geleneksel Bayburt evlerini tarihi ve dokusuna uygun olarak gelecek kuşaklara aktarma adına yeni bir binanın daha kamulaştırılma çalışmalarını başlattık. Bu konuda da başarılı oluruz diye ümit ediyorum.”

Bayburt’ta olmaktan büyük memnuniyet ve mutluluk duyduğunu ifade ederek misafirperverliğinden ötürü Belediye Başkanı Pekmezci’ye teşekkür eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı’ya Başkan Pekmezci ziyaret anısına Dede Korkut biblosu, kültür yayınları ile çeşitli hediyeler takdim etti.

Ziyarette, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, MHP MYK Üyesi İdris Aydın, MHP İl Başkanı Bekir Kasap, Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ile Nesimuttin Selçuk, Belediye Meclis üyeleri ve Kültür ve Turizm İl Müdürü Bekir Kurtoğlu yer aldı.