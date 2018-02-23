Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Özel Ödülleri sahiplerini buldu.

Baksı Müzesi kurucularından Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'a ödülü, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi.

Törende, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödüllerini alan isimlerin hayatlarından önemli kesitlerle müzenin tarihi ile ilgili sinevizyon gösterildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Erdoğan, 1979 yılından beri verilen ödüllerin kültür sanat ve edebiyat dünyasında önemli bir prestij haline gelmesinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Sanatçılarımızın eserleriyle, milletimizin gönlünde edindikleri müstesna yeri, bugün vereceğimiz ödüllerle devlet adına da tescil etmiş oluyoruz." diye konuştu.

Necip Fazıl Kısakürek, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Süheyl Ünver, Halil İnalcık'a verilen bu ödüllerin yerini bulduğuna inandığını kaydeden Erdoğan, 2017 ödüllerine bakıldığında da benzer bir manzaraya şahit olunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk sinemasının bir dönemine senarist ve yönetmen olarak damgasını vuran Safa Önal'ın bu alanda ödüle ziyadesiyle layık olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kanun sazını icrası ve araştırmacı kişiliğiyle Türk sanat müziğimize çok önemli katkılarda bulunmuş olan Cüneyt Kosal, elbette bu ödüle ziyadesiyle layıktır. Osmanlı'nın sanat tarihine olan vukufiyeti, genç nesillere de örnek olan Nurhan Atasoy, elbette bu ödüle ziyadesiyle layıktır. Tasavvuf tarihinin yanı sıra geniş bir alanda nitelikli eserleriyle mümbit bir kalem olan Süleyman Uludağ hocamız, elbette bu ödüle ziyadesiyle layıktır. Geleneksel ve çağdaş sanat eserlerini ülkemizin her köşesine taşıma konusundaki gayretini yakından bildiğimiz Baksı Müzesi elbette bu ödüle fazlasıyla layıktır."