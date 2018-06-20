Vali Ali Hamza Pehlivan kültürel alanda hayata geçirilen ve Bayburt İlimizdeki en önemli kamu yatırımlarından biri olan Kültür Han inşaatında incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Osmanlı hanlarından esinlenerek şehirdeki cazibe noktalarını artırmak amacıyla geliştirdiği Kültür Han projesinin inşa çalışmaları devam ediyor. Kaleardı (Halfikale) Mahallesi Dede Paşa Şehir Parkı yanında devam eden çalışmaları inceleyen Vali Pehlivan Özel İdare, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı. Temeli açılıp fore kazık çalışmaları tamamlanan inşaat çalışmalarına yönelik olarak tespit ve değerlendirmelerde bulunan Vali Pehlivan’a incelemeleri sırasında İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Bekir Kurtoğlu ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.