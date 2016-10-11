KUDAKA’NIN 80’İNCİ OLAĞAN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA)’ nın 80’inci Yönetim Kurulu Toplantısı Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Ev sahibi olarak Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bayburt İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik ve KUDAKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Ali Çakal katıldı.Vali İsmail Ustaoğlu toplantı öncesi yaptığı konuşmada KUDAKA desteğiyle Bayburt ve çevre illerde yapılan yatırımlardan bahsederek, “Hem ilimizin hem de bölge illerimizin kalkınması ve yerel dinamiklerin harekete geçirilmesi amacıyla gerçekleştirilen projeler büyük önem arz ediyor. Özellikle ülkemizin topyekun olarak bir kalkınma trendine girdiği bu süreçte yapacağımız çalışmalarla bölge olarak bizde payımıza düşeni almak istiyoruz. Bu bakımdan gerek KUDAKA destekli projelerimiz olsun gerek ajans haricinde hayata geçirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz projelerimiz olsun ilimiz ve bölgemizin kalkınması ve gelişmesi adına önemli katkılar sunmaya devam edecektir. Bu anlamda bugünde KUDAKA’nın 80’inci olağan toplantısını gerçekleştirmek üzere burada bulunuyoruz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.Vali İsmail Ustaoğlu’nun açılış konuşmasının ardından KUDAKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Ali Çakal yönetim kuruluna ajans çalışmaları hakkında sunum yaptı.Ana gündem maddesi olarak belirlenen KUDAKA güdümlü ‘Bayburt Tarım Yerleşkesi’ hakkında yapılan durum değerlendirmesiyle devam eden toplantı Kalkınma Ajanslarının sağlayabileceği mali desteklerden Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında başarılı bulunan projelerin değerlendirilmesiyle sona erdi.