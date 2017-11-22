KUDAKA’da Devir Teslim

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 93. Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile Erzurum’da gerçekleştirildi.

Toplantı öncesinde devir teslim töreni yapıldı. Ajans Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Erzincan Valisi Ali Arslantaş, görevi Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu’na devretti. 2018 yılı Kasım ayına kadar yönetim kuruluna başkanlık yapacak olan Vali Azizoğlu, bugüne kadarki hizmetlerinden ötürü Erzincan Valisi Ali Arslantaş’a teşekkür ederek bir plaket takdim etti.

KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen’in, Ajansın mevcut çalışmaları ve planlanan faaliyetlere ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerine yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından Vali Azizoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda;

TRA1 Düzey 2 bölgesinin turizm potansiyellerinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması ve pazarlanması kapsamında 25-28 Ocak 2018 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat (EMITT) Fuarı’na katılım sağlanmasına,

Bayburt ve Erzurum illerinde bulunan taş rezervlerinin tanıtılması, pazarlanması ve yeni pazarlara erişiminin sağlanması amacıyla 28-31 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 24. İzmir Mermer Fuarı’na katılım sağlanmasına,

Bölgenin sağlık turizmi potansiyeli, kış sporları alt yapısı ve tüm turizm değerlerinin uluslararası düzeyde tanıtımı amacıyla Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te irtibat ofisi kurulması için ilgili kuruluşlarla birlikte gerekli çalışmaların başlatılmasına,

Erzincan tulum peynirinin Avrupa Birliği Coğrafi İşaretler Komisyonu nezdinde AB tescilinin yapılması için gerekli faaliyetlerin yapılmasına karar verildi.

Dilek ve temennilerin ardından sona eren toplantıya, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.