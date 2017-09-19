KUDAKA, YÖREX Fuarı’nda Bölgeyi Tanıttı

Türkiye'nin en büyük yerel ürün organizasyonu olan YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nda Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinin marka değeri taşıyan yöresel ürünleri tanıtıldı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteği ile bu yıl 8.’si düzenlenen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nın açılış törenine; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mesut Kocagöz, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, çok sayıda bürokrat, siyasetçi ve sektör temsilcileri katıldı.

Türkiye'nin birçok ilinden oda, borsa ve kalkınma ajansları başta olmak üzere çeşitli sivil toplum örgütleri, kamu kuruluşları ve özel firmaların katılım sağladığı YÖREX’te, bu yıl 70 ilden, 125 oda ve borsa, 16 Kalkınma Ajansı, 71 farklı kurum ve kuruluşun yanı sıra, 200’ün üzerinde firma yer aldı.

BÖLGE STANDI VE YÖRESEL ÜRÜNLER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Yöresel ürünlerin markalaşması ve ticari değer kazanması yolunda önemli bir buluşma noktası haline gelen YÖREX Fuarı’nda; KUDAKA ve bölge Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliği ile Erzurum, Erzincan, Bayburt illerinin tanıtım stantları da yer aldı. Fuarın açılış programının ardından stantları gezen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, KUDAKA bölge stantlarını ziyaret ederek yöresel ürünler ve Ajansın tanıtım çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Bölge standında; Erzurum, Erzincan, Bayburt’tan katılan STK ve yerel firmalar tarafından bölgenin geleneksel gıda ve el sanatları ürünleri sergilendi. Oltu taşı, ehram ürünleri ve yöresel lezzetlerin sergilendiği stantta, misafirlere çeşitli ikramlar yapılarak bölgenin marka değeri taşıyan yöresel değerleri tanıtıldı.

Fuarda, KUDAKA tarafından hazırlanan Erzurum-Erzincan-Bayburt’a ait gezi rehberleri, tanıtım dokümanları ve görseller ile bölgeye ait yöresel ürünler bölge standını ziyaret eden katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Ayrıca, KUDAKA’nın fuara olan katkılarından dolayı Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır tarafından Ajans Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen’e plaket takdim edildi.