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BAYBURT BELEDİYESİ’NDEN İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI SEMİNERİ
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KUDAKA Yönetim Kurulu Bayburt’ta Toplandı
KUDAKA Yönetim Kurulu Bayburt’ta Toplandı
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KUDAKA Yönetim Kurulu Bayburt’ta Toplandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 90. Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ın başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile Bayburt Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirildi.

KUDAKA Yönetim Kurulu Bayburt’ta Toplandı
25 Ağustos 2017 Cuma 18:24

KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen’in aylık Ajans faaliyetleri ile ilgili yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından toplantı gündemine geçildi. Ajansın mevcut çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, 2018 yılı bütçesi ve 2018 yılı çalışma programı görüşülerek kabul edildi.

Ocak-Haziran 2017 dönemine ait birim faaliyet raporları ile Ajansın kurumsal ilke ve değerlerinin belirlenmesi, amaç ve hedefler doğrultusunda faaliyetlerin bir plan dâhilinde etkin yürütülmesi ve güçlü bir kurum kültürünün oluşturulması amacıyla iç ve dış paydaşların katkılarıyla Ajans Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan Ajans Kurumsal Stratejik Planı (2017-2021) onaylandı.

Ayrıca, Avrupa Bölgesel Kalkınma Ajansları Birliği’ne (EURADA- European Association of Economic Development Agencies) üye olunmasına karar verildi.

Toplantının ardından Yönetim Kurulu üyeleri, Bayburt Belediyesi tarafından hayata geçirilen Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile KUDAKA tarafından desteklenen “Bayburt Tarım Yerleşkesi” projesinin uygulama sahalarına yönelik incelemelerde bulundular.

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