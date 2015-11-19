KUDAKA Kalkınma Kurulu Üyeleri Bayburt’ta Toplandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 13.Kalkınma Kurulu Olağan Toplantısı Bayburt Üniversitesi Konuk Evi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Bayburt Belediye Başkan Yardımcısı Nesumittin Selçuk, Bayburt İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak, KUDAKA Genel Sekreter Vekili Dr. Mehmet Ali Çakal, Erzurum-Erzincan-Bayburt illerinin kamu, STK ve özel sektör temsilcilerinden oluşan Kalkınma Kurulu üyeleri ile Ajans personeli katıldı.



13.Kalkınma Kurulu toplantısı, Kalkınma Kurulu Başkanı Ali Haydar Karabacak’ın açılış konuşmasıyla başladı. Sonrasında kürsüye gelen Ajans Genel Sekreter Vekili Dr. Mehmet Ali Çakal, Ajansın 2010-2015 yılları arasında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetleri kapsayan bir bilgilendirme sunumu yaptı.

TRA1 Düzey 2 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı’nın hazırlık süreci ve içeriğine ilişkin bilgilendirme videosunun ardından Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın Atateknokent ile ortaklaşa organize ettiği TeknoGP proje pazarı çalışmasının tanıtım videosu kurul üyeleriyle paylaşıldı.

2016 Yılı Mali Destek Programları Kapsamında KUDAKA tarafından öngörülen altyapıya ve özel sektöre yönelik destek programları hususunda atölye çalışması yapıldı. İki gruba ayrılan kurul üyelerine öncelikle TRA1 Düzey 2 Bölge Planı 2014-2023 doğrultusunda “Gelişme Eksenleri, Öncelik ve Tedbirler” sunuldu, daha sonra desteklenmesi düşünülen konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Atölye çalışması sonunda katılımcılara uygulanan anketle sektörel öncelik alanları ve program detaylarında kurul üyelerinin bilgilerine başvuruldu.

Toplantının öğleden sonraki oturumunda gerçekleştirilen Kalkınma Kurulu başkanlığı seçiminde, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Hınıslıoğlu ve Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel başkanlık için aday oldu. Yapılan oylama sonucunda Erdal Güzel oy çokluğu ile Kalkınma Kurulu’nun yeni başkanı olarak Ali Haydar Karabacak’tan görevi devraldı. Kurulun asil kâtip üyeliklerine Rasim Fırat ve Halis Özsoy, yedek kâtip üyeliklerine ise Leyla Karabulut ve Sevim Çebi seçildi

Başkanlık seçiminin ardından bir sonraki Kalkınma Kurulu toplantısının 2016 yılı Haziran ayı içerisinde Erzincan’da yapılması kararlaştırıldı. Kurul üyelerinin dilek, temenni ve değerlendirme önerileriyle toplantı sona erdi.











