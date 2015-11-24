KUDAKA Anahtar Çözümler Programları Devam Ediyor

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA)’nın Anahtar Çözümler programları kapsamında düzenlediği “İran-Türkiye Ekonomik İşbirliğinde Yeni Dönem” konulu seminer Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirildi.

Seminer programına; Erzurum Valisi Dr. Ahmet Altıparmak, Erzincan Valisi Süleyman Kahraman, Erzincan Belediyesi Başkan Vekili Karabey Atıcı, Aziziye Kaymakamı Zafer Öz, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Hossein Ghasemi, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yumak, KUDAKA Genel Sekreter Vekili Dr. Mehmet Ali Çakal, STK temsilcileri ve iş adamları katıldı.



İran İş Konseyi Yönetim Kurulu üyesi Fatih Yücelik, Vali Altıparmak ve Başkonsolos Ghasemi’nin konuşmaları ile başlayan seminerde; sırasıyla iki ülke arasındaki dostluk köprüsünün önemine değinildi. Sanayi ve ticaret alanında iki ülke arasındaki avantajlar, dezavantajlar ve güçlü yanların tekrar gözden geçirilmesinin önemi ile sınır kapılarında yaşanan bekleme esaslı problemlerin çözümünde modern yaklaşımların geliştirilmesinin ve aynı zamanda demiryollarının güçlendirilerek ticaret akışının kolaylaştırılacağı vurgulandı.

Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Ortadoğu Ülkeleri Daire Başkanı Bilgehan Ramazan Caner ve Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı Mahmut Utku Yalım’ın konuşmacı oldukları ve Erzurum’da ses getiren seminerde; konuşmacılar İran ekonomisi ve dış ticareti, Erzurum-Erzincan-Bayburt illerinin bulunduğu TRA1 bölgesi ihracatı, nükleer müzakereler sonrası İran ekonomisine dair beklentiler ve her iki ülke arasındaki tercihli ticaret antlaşması konularında bilgilendirme sunumları yaptılar ve İran pazarı konusunda güçlü, zayıf yönler ve fırsatları ele aldılar.

Programın bilgilendirme sunumu akabinde gelen soru- cevap kısmına katılımcılar özellikle önem gösterdi. İran ile 14 milyar USD’lerde olan ticaret hacmimizin neden yarı yarıya azaldığı hem konuşmacılara hem Başkonsolos Ghasemi’ye sorulduğunda İran’a uygulanan yaptırımların özellikle 2012 yılından sonra belirleyici olduğunda konsensüs sağlandı.

İki tarafın da gümrük memurlarının tatil ve mesai saatlerinin birbirinden farklı olduğu ve bir tarafta olan bir uygulamanın diğer tarafta olmamasının yarattığı sıkıntılar üzerine katılımcılar tarafından söz alınarak şikâyetler dile getirildi. Özellikle tırlarla taşınan malların çeşidi ve kalitesine göre İran tarafından uygulandığı öne sürülen tarife dışı engellerin ticareti nasıl baltaladığı üzerinde duruldu.

Gümrük geçişlerinin tek pencereden olması gerektiği ve prosedürlerin azaltılmasının elzem olduğu yine iş adamları tarafından geri bildirim olarak konunun muhataplarına iletildi.















