KUDAKA 75.Yönetim Kurulu Toplantısı Erzurum’da Yapıldı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 75. Yönetim Kurulu Toplantısı, Bayburt Valisi Yusuf Odabaş’ın başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile Erzurum Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan ve katılımlarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür eden Yönetim Kurulu Başkanı Bayburt Valisi Yusuf Odabaş;“Kalkınma Ajansımız bölgemizde yerel dinamiklerin hayata geçirilmesi ve bölgenin bir bütün olarak kalkınması adına faaliyetler yürütmektedir. Bu amaçla Ajansımızın bölgemizin uluslararası alanda rekabet edebilir, daha iyi bir noktaya gelebilmesi adına birçok konuda destekleri, planlama çalışmaları ve örnek faaliyetleri var. Ben bu toplantımızın bölgemiz adına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



2016 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Ajansa sunulan proje sayılarını açıklayan Vali Odabaş; Tarımsal Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programına 15’i Erzurum’dan, 4’ü Erzincan’dan, 5’i Bayburt’tan toplam 24 proje teslim edildiğini, Üretimin Geliştirilmesi Mali Destek Programına ise Erzurum’dan 39, Erzincan’dan 32, Bayburt’tan 10 ve toplamda 81 proje olmak üzere 2016 yılı Mali Destek programlarına 105 proje başvurusunun gerçekleştiğini belirtti.



KUDAKA Genel Sekreter Vekili Dr. Mehmet Ali ÇAKAL’ın Ajansın mevcut çalışmaları hakkında yaptığı sunumun ardından toplantı gündemine geçildi.



Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporu ile Ajans yıllık faaliyet raporunun gözden geçirildiği, yürütülmekte olan projeler ile 2016 yılı proje teklif çağrısı başvuru sürecinin değerlendirildiği toplantıda; Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Erzurum Uygulaması kapsamında sunulan yeni proje görüşüldü.



Ajans tarafından hazırlanacak olan Kurumsal Strateji ve Yapısal İyileştirme Planı ve Sosyal Sermaye Analizi çalışmalarının içeriğine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.



Toplantının ardından Organize Sanayi Bölgesini ziyaret eden Yönetim Kurulu üyeleri; 2015 yılında Ajanstan destek almaya hak kazanan Yardımcı Hırdavat Nalburiye İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nde incelemelerde bulundu.

