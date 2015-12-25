Kudaka 72. Olağan toplantısı Bayburt’ta yapıldı

KUDAKA 72. Yönetim kurulu toplantısı Valilik Toplantı salonunda dönem Başkanı Vali Yusuf Odabaş başkanlığında yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak;

“Bu gün 72. Yönetim Kurulu toplantımızı yapıyoruz, bir yıllık süre zarfında beraber çalıştık. Yönetim Kurulu Başkanı olarak, bu süre zarfında elimizden geldiğince her ilimizin Erzurum, Bayburt, Erzincan’ın kalkınmasını karşılıklı gözeterek birliği sağlayarak elimizdeki kaynakları en iyi şekilde kullanmaya çalıştık. Bu çerçevede desteklerin yarınlarını da takibini iyi yapmaya çalıştık.

Yatırımlar nereye gidiyor nasıl harcanıyor, bu çalışma süremizde bize destek veren kıymetli Yönetim Kurulu üyelerimize Ajansımızın Genel Sekreter Vekiline ve herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum, siz basın mensuplarına da teşekkür ediyorum bunu gayet güzel bir şekilde duyurdunuz. Ajansın itibarı, tanınmışlığı bu bölgede fevkalade bir noktada olduğunu söyleye bilirim. Biz nasıl bizden önde devam eden arkadaşlarımızın çalışmalarını yerinden alıp bir öne bir sonraki etaba götürmeye çalıştıysak, bizde bu gün devredeceğimiz yeni Başkanımız Bayburt Valimiz Sayın Yusuf Odabaş’a abimize devredeceğiz.

İnşallah onun başkanlığında devam edeceğiz,bu çerçevede aynı şekilde projelerin devam edeceğine eminiz. Biz yine elimizden gelen desteği başkanımıza vereceğiz ve Ajansın bölgenin tarihi ve turistlik yerlerinin tanınması anlamında olsun, bölgenin tanınması yatırım imkânlarının kabiliyetinin kapasitesinin hem tanınması hem atılması anlamında olsun ciddi çalışmalara imza atacağına eminiz.

Bu çerçevede dediğimiz gibi bilgimizi kabiliyetimizi burada yine kullanacağız. İnşallah güzel hizmetlerde vesile olacağız diyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.”diyerek konuşmasını tamamladı.

Daha sonra toplantı itibariyle bir yıl süre KUDAKA yönetim kurulu Başkanlığı görevini yürütecek olan Vali Yusuf Odabaş;

“Kalkınma Ajansımızın eski başkanı Erzurum Valimiz Ahmet Altıparmak’a yapmış olduğu teşekkür ediyorum. Değerli Valiler, değerli Belediye Başkanları Ticaret Odası Başkanı, Meclis Başkanı yeni seciler çiçeği burnundaki Başkanımız, hepimizi ilimizde görmekten mutluluk duyuyorum, hep birlikte olmanın heyecanını yaşıyorum.

Erzurum Valisi eski başkanımızın da belirttiği gibi Kalkınma Ajansımız bu güne kadar çok değerli hizmetleri yerine getirdi. Bundan böylede artan bir hızla ve heyecanla yöremizin kalınması için gerekli olan desteği bundan böylede sağlayacağız. Ajansımızın amaçları doğrultusunda yöreler arasındaki rekabet farklılıklarını gidermek yatırımların hızlanması, teşvik edilmesi, planlama çalışmaları, örnek faaliyetler, mali destekler program doğrultusunda devam edecektir.

Biz 2015 yılını 9 gün sonra bitireceğiz, inşallah 2016 yılını da daha güzel hizmetlerle yörenin kalkınmasında yararlı olacaktır. Şimdiden gelecek yılı bu yıldan daha iyi olmasını temenni ediyorum. Ülkemize, illerimize ve yöremize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum,

Mübarek kandilinizi arkadaşlarım yöremizin, illerimizin ve ülkemizin tüm insanlarına hayırlı uğurlu olmasını diliyor, İslam âlemine hayırlar getirmesini diyorum. İnşallah akan kanın, savaşın, çatışmanın durduğu bir yıl olur. Tüm insanlık bu kandilin bu kutsal havasından yararlanır, sevginin kardeşliğin barışın hâkim bir yıl olmasını diliyor hepinize saygılar sunuyorum.”diyerek konuşmasını tamamladıktan sonra bir yıl boyunca yönetim kurulu başkanlığında gösterdiği gayret ve özveriden dolayı Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak’a vali Yusuf Odabaş tarafından KUDAKA yönetim kurulu adına hediye takdim edildi.

