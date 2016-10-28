KUDAKA, 2016 YÖREX Fuarı’nda

Türkiye'nin en büyük yerel ürün organizasyonu olan YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nda Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinin marka değeri taşıyan yöresel ürünleri tanıtıldı.





Türkiye'nin birçok ilinden oda, borsa ve kalkınma ajansları başta olmak üzere çeşitli sivil toplum örgütleri, kamu kuruluşları ve özel firmaların katılım sağladığı YÖREX’te, bu yıl 70 ilden, 116 oda ve borsa, 13 Kalkınma Ajansı, 45 farklı kurum ve 234 firma yer aldı.



BÖLGE STANDI VE YÖRESEL ÜRÜNLER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Yöresel ürünlerin markalaşması ve ticari değer kazanması yolunda önemli bir buluşma noktası haline gelenYÖREX Fuarı’nda; KUDAKA ve bölge Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliği ile Erzurum, Erzincan, Bayburt illerinin tanıtım stantları da yer aldı. Fuarın açılış programının ardından stantları gezen TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, KUDAKA bölge stantlarını



Bölge standında; Erzurum, Erzincan, Bayburt’tan katılan STK ve yerel firmalar tarafından bölgenin geleneksel gıda ve el sanatları ürünleri sergilendi. Bakır işlemesi ürünlerinden ehrama, yöresel lezzetlerden Oltu taşına kadar birçok ürünün sergilendiği stantta, misafirlere çeşitli ikramlar yapılarak bölgenin marka değeri taşıyan yöresel değerleri tanıtıldı.



30 Ekim Pazar günü sona erecek olan fuarda, KUDAKA tarafından hazırlanan Erzurum-Erzincan-Bayburt’a ait gezi rehberleri, tanıtım dokümanları ve görseller ile bölgeye ait yöresel ürünler bölge standını ziyaret eden katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.



















Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteği ve Antalya Ticaret Borsası’nın (ATB) organizasyonunda “Sizin oraların nesi meşhur?” sloganı ile bu yıl 7.’si düzenlenen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nın açılış törenine; Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, çok sayıda bürokrat, siyasetçi ve sektör temsilcileri katıldı.Türkiye'nin birçok ilinden oda, borsa ve kalkınma ajansları başta olmak üzere çeşitli sivil toplum örgütleri, kamu kuruluşları ve özel firmaların katılım sağladığı YÖREX’te, bu yıl 70 ilden, 116 oda ve borsa, 13 Kalkınma Ajansı, 45 farklı kurum ve 234 firma yer aldı.BÖLGE STANDI VE YÖRESEL ÜRÜNLER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜYöresel ürünlerin markalaşması ve ticari değer kazanması yolunda önemli bir buluşma noktası haline gelenYÖREX Fuarı’nda; KUDAKA ve bölge Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliği ile Erzurum, Erzincan, Bayburt illerinin tanıtım stantları da yer aldı. Fuarın açılış programının ardından stantları gezen TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, KUDAKA bölge stantlarını ziyaret ederek yöresel ürünler ve Ajansın tanıtım çalışmaları hakkında bilgiler aldı.Bölge standında; Erzurum, Erzincan, Bayburt’tan katılan STK ve yerel firmalar tarafından bölgenin geleneksel gıda ve el sanatları ürünleri sergilendi. Bakır işlemesi ürünlerinden ehrama, yöresel lezzetlerden Oltu taşına kadar birçok ürünün sergilendiği stantta, misafirlere çeşitli ikramlar yapılarak bölgenin marka değeri taşıyan yöresel değerleri tanıtıldı.30 Ekim Pazar günü sona erecek olan fuarda, KUDAKA tarafından hazırlanan Erzurum-Erzincan-Bayburt’a ait gezi rehberleri, tanıtım dokümanları ve görseller ile bölgeye ait yöresel ürünler bölge standını ziyaret eden katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.