KRT TV’DE BAYBURTLUYA HAKARET EDEN GÜDÜ’YE TEPKİ YAĞDI

Baksı Müzesi kurucusu Prof.Dr.Hüsamettin Koçanın konuk olduğu programda Bayburtluya hakaret edildi.

KRT Televizyonunda Bayburt Baksı Müzesi Kurucusu Prof.Dr.Hüsamettin Koçanı Kent ve Yaşam Programına Konuk eden Osman Güdü adlı Programcı,Bayburtlular için sarfettiği sözlere sosyal medyadan tepki yağdı.

KRT Televizyonunda “Kent ve Yaşam” Programında Osman Güdü adlı Programcı,Bayburt için Tarikatların cirit attığı ve Bayburtlular için “Yobaz” nitelendirmesi yaparak hakaret etmesine sosyal medyadan tepki yağdı.

Programın konuğu olan Prof.Dr.Hüsamettin Koçanın bu sözleri duymamazlıktan gelmesi ve Programda çalışmalarını anlatmaya devam etmeside hemşerilerimizi son derece üzdü.

Sosyal Medyadan Program sunucusuna tepti yağdı.

Güdü,konuşmasında Akademisyenlerin hükümetten baskı gördüğü için konuşamadıklarını ifade ederek,algı yaratmaya çalışdı.

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