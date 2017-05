KÖYDES DÖNEM BAŞI TOPLANTISI VALİ İSMAİL USTAOĞLU BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Köylere Hizmet Götürme Birliği 2017 yılı dönem başı toplantısı Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. KÖYDES 2017 yılı ek bütçesi ve 2016 yılı kesin hesabın oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda birlikte görev yapacak encümen üyeleri ve köy muhtarları belirlendi.

Divan üyelerinin belirlenmesiyle başlayan toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Toplantı açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali İsmail Ustaoğlu sözlerine toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak başladı. Vali İsmail Ustaoğlu, 2017 yılının belirli alanlar için adeta seferberlik yılı olarak ilan edildiğini anımsatarak, “İçme suyu konusu bu alanlarımızdan birisi. Gittiğimiz bazı köylerde sürekli olarak şikâyet konusu olan bir husustu. Bu konu Sayın Maliye Bakanımız Naci Ağbal’ın hassasiyetle üzerinde durduğu ve bu hassasiyetini bizimle de paylaştığı bir konu. Planlamalarımız dışında bir sıkıntı yaşamazsak sadece içme suyu çalışmaları için 8 milyon 500 bin Türk Lirası tutarında bir yatırım mevcut. Bu hem ilimiz açısından hem de her şeyin en iyisine layık olan vatandaşlarımıza hizmetlerin götürülmesi açısından son derece önemli bir yatırım.” dedi.

Yılsonu itibariyle köylerde içme suyu sorununun tamamen çözüme kavuşturulmasını arzuladıklarını belirterek sözlerini sürdüren Vali İsmail Ustaoğlu, “Şu an tüm köylerimizdeki depolarımızın temizliği için ihale yaptık. Bu çalışmalarımız şu an devam ediyor. Bunun dışında köy yollarımızın asfaltlanması ve kanalizasyon çalışmaları olmak üzere Özel İdaremizin yatırım planına dâhil ettiğimiz yerlerde çalışmalarımıza başladık. Şu an iklim koşulları dolayısıyla çalışmalarımızda aksaklıklar yaşanabiliyor fakat 2019 yılına kadar tüm köylerimizin köy içi asfaltlamasını gerçekleştireceğiz. Bunun için araç parkımızı yeniliyoruz. Asfalt çalışmalarında kullanmak üzere finişer ve asfalt robotu alacağız. Köy yollarımızda oluşan çukurları insan eli değmeden hızlı ve kaliteli bir şekilde yapacağız. Finişerle yapacağımız asfalt çok daha kaliteli olacak.” ifadelerini kullandı.

Vali İsmail Ustaoğlu çalışma takvimi süresince köy muhtarlarından sabır göstermelerini istedi. 2017 yılının seferberlik yılı olduğu sözlerini yineleyen Vali İsmail Ustaoğlu, “Hem bu yıl hem önümüzdeki yıl Özel İdare çalışmalarımızı her yerde göreceksiniz.” dedi.

Vali İsmail Ustaoğlu’nun ardından Birlik Mali Hizmetler Yetkilisi Erkan Karakoyun 2016 yılı Kesin Hesabı ve 2017 yılı ek bütçesini sundu.

Bütçe sunumu sonrasında birlik encümeninde görev yapacak il genel meclis üyeleri, muhtar ve yedek üyelerin seçimine geçildi. Birlik Encümeni’ne İl Genel Meclis Üyeleri Yaşar Bilgeoğlu ve Süleyman Ağın, muhtarlardan Mehmet Yıldızoğlu ile Adnan Türkmen seçildi. Birlik Birinci ve İkinci Başkanvekillikleri ile kâtip üyelikler için yapılan seçim sonucuna göre de, İl Genel Meclis Üyesi Yaşar Bilgeoğlu Birinci Başkanvekili, Abdurrahim Memiş İkinci Başkanvekili, Nihat Aydemir ve Necdet Yılmaz ise Kâtip üyeler olarak belirlendi.

Öğretmen Evi’nde gerçekleştirilen toplantıya Vali İsmail Ustaoğlu, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.​