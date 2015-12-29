KÖY MUHTARLARIMIZLA TOPLANTI YAPILDI

Bayburt merkez ile Aydıntepe ve Demirözü ilçelerine bağlı tüm köy muhtarlarının katıldığı toplantıda, Vali Yusuf Odabaş, Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş ve İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi köylerimizin problemleriyle ilgili bilgi aldılar.

Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt’un mahalleleri, köyleri, beldeleri ve ilçeleriyle bir bütün olması gerektiğini dile getirdi.

Kalkınmamızın Bir Yanı da Kültürel ve Sosyal Kalkınma Olacaktır

Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Memiş, “Bayburt mahalleleriyle, köyleriyle, beldeleriyle, ilçeleriyle, merkeziyle bir olmak zorundadır. Ben böyle görüyorum, inşallah sizlerde böyle görüyorsunuzdur. Bayburt’u ayırırsak iyice küçültülürüz. Bayburt Belediye başkanı olarak köylerimize elimizi uzatmak zorunda olduğumu ifade ediyorum. Benim sorumluluğumun da olduğunu düşünüyorum. Ben biliyorum ki, kadimden gelen bu şehrin bir mahalle kültürü vardı, bir köy kültürü vardı, bir şehir kültürü vardı. Biz hep kalkınmayı, ekonomik ve maddi anlamda planladığımızda çok ciddi onarılması mümkün olmayan hatalara düşebiliriz. Evet, kalkınmayı maddi ve ekonomik anlamda düşündüğümüzde bir yanı eksik kalacaktır. Kalkınmamızın bir yanı da kültürel ve sosyal kalkınma olacaktır. Bayburt bunu başaracaktır, Bayburt bunu başarmak zorundadır. Bizim başka şansımız yoktur.” diye konuştu.

Güçlü bir Bakan’ımız, Güçlü Bir Milletvekilimiz Var

Konuşmasında Bayburt’un önemli bir siyasi gücü yakaladığını ifade eden Belediye Başkanı Memiş, şunları dile getirdi:

“Bayburt bugün, 1 Kasım sonrası elde ettiği başarıyla kendisini Türkiye’de tanıtmıştır. Bayburt artık güçlü bir Bakan’a, güçlü bir Milletvekili’ne sahiptir. Bulunduğumuz köyler küçük olabilir, bulunduğumuz köylerin bir takım sorunları olabilir, bunların olması da normaldir. Önemli olan problemlerin doğru bir şekilde tespit edilip, doğru bir şekilde planlanarak çözülmesidir. İnşallah siyaseten bunları çözecek gücümüz var; Güçlü bir Bakan’ımız, güçlü bir Milletvekilimiz var.”

Toplantıda, köy muhtarlarının söz alarak dile getirdikleri problemlerini, not alan Vali Odabaş, Milletvekili Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Memiş ve İl Genel Meclisi Başkanı Elçi sorunların çözümü için yoğun bir şekilde çalışacaklarını dile getirdiler.





