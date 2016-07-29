KORGENERAL TEMEL, 2. ORDU KOMUTANLIĞINA ATANDI

Bayburt’un Taht Köyünden olan Hemşerimiz İsmail Metin Temel 2.Ordu Komutanlığına getirildi Darbecilere karşı duran komutan İsmail Metin Temel'i terörist diye öldürteceklerdi

Van'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili soruşturmada, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in darbeciler tarafından "terörist" diye öldürülmesinin planlandığı ortaya çıktı

KOMUTANDAN "BU HAİNLERİ ETKSİSİZ HALE GETİRİN" EMRİSuikast timi, "10049" kuyruk numaralı "Skorsky" tipi helikopterle Temel'in peşinden Van'a geldi. Uzun namlulu silahlar ve susturucu takılan tabancalar taşıyan askerleri helikopter pistinde gören bir grup asker duruma müdahale etti.KORGENERAL TEMEL, 2. ORDU KOMUTANLIĞINA ATANDIKorgeneral Temel, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin yerine 2. Ordu Komutan Vekili olarak atandı.Korgeneral Temel'in, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Perşembe günü ilk kez Çankaya Köşkü'nde toplanacak Yüksek Askeri Şura'ya (YAŞ) da katılması bekleniyor.