KORE GAZİSİ KEMAL GALACOŞ VEFAT ETTİ

Bayburt’ta Kore Gazisi Kemal Galacoş Vefat etti. Mutlu Köyü'nde ikamet eden Kore Gazisi Kemal Kalacoş’un cenazesi bu gün saat 14.00 Mutlu köyü camiinde kılınacak olan namazın ardından köy mezarlığına kaldırılacak.

Bayburt merkeze Bağlı Mutlu köyünde yaşayan Kalacoş,

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına giderek elini öptüğü Kore Gazisi 96 yaşında Kemal Galacoş vefat etti,

KORE GAZİSİ KEMAL GALACOŞ ERDOĞANA SELAM GÖNDERMİŞTİ.

"Cumhurbaşkanı elimi öpünce çok sevindim. Ben miting alanından çıkıyordum o geldi. Konuşmasını yaptı indi yanıma geldi. Beni yukarıdan görmüş ailesiyle birlikte yanıma geldi. 'görmek istiyorum seni' dedi. Tek başımaydım elimi öptü, eşi de elimi öptü demişti.

KORE GAZİSİ KEMAL GALACOŞ KORE SAVAŞINDA YAŞADIKLARINI ANLATMIŞTI

"TÜRK ASKERİNE KİMSE BİR ŞEY YAPAMIYORDU"

Kore'de yaşadığı bir anısını da paylaşan Kalacoş şunları anlattı: "Ben nişancı onbaşısıydım. Diğer devletler Kuzey Kore karşı bir şey yapamıyorlardı. Büyük bir dağ vardı, Amerikan askerleri asansörle çıkıyorlardı. Onlar çıkınca onları hepsini kestiler. Ama biz çıktık hiç kimse yanaşamadı. Türk askeri oradaydı. Nereye gitsek Türk askerine kimse bir şey yapamıyordu."