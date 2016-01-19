Kop Şenleniyor projesinde kayak malzemeleri teslim edildi

Bayburt Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) iş birliğiyle gerçekleştirilen “Kop Şenleniyor” projesinde, kursiyerlere kayak malzemeleri teslim edildi.

Kayak malzemelerinin teslim töreninde bir konuşma yapan Vali Yusuf Odabaş şunları söyledi;

“Kayak sporuyla ilgili bir dağıtım programında birlikteyiz. Bayburt ilimiz soğuk bir il. Soğuk illerin nimet olan konularından birisi de kayak sporudur. Kop kayak tesisinde bir takım alt yapı eksikliklerimiz var. Ama inşallah Devletimiz hükümetimiz üçlüdür. B,z bu kayak sporunun en iyi bir şekilde yapılabileceği bir şekli ile kop dağı kayak merkezini programımıza aldık. Bu program dahilinde öncelikle turizm merkezi alanı ilen edilmişti. Turizm merkezi alanı karayollarının tüp geçit (Tünel) dolayısıyla yapılan değişiklikle yeniden revize ediyor ve imar planını yapıyoruz. Bunları yaparak kayak merkezinin hukuki sıkıntılarını çözmüş olacağız. Daha sonra imkanlarımız dahilinde bu merkezin alt yapı yatırımlarını gerçekleştirmeye gayret edeceğiz. Yapılan proje kapsamında kayak öğrenecek olan kursiyerlere başarılar diliyorum” dedi.

Kop Şenleniyor projesinde yer alan kursiyerlere kayak malzemelerinin teslim törenine Vali Yusuf Odabaş, Belediye Başkan Vekili Nevzat Köse, İl Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ve kursiyerler katıldı.





