Bayburt Üniversitesi’nin gençlik ve kültür organizasyonu olan 3. Geleneksel KopFest (Kop Dağı Festivali) yoğun katılımla ve renkli görüntülerle gerçekleşti.

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun sembolleri arasında yer alan Kop Dağı’nın tarihsel özelliklerini kış turizmi ve gençliğin sinerjisiyle bütünleştiren 3. Geleneksel KopFest, yüzlerce öğrencinin doyasıya eğlendiği etkinliklere sahne oldu. Kayak, konser ve kavurma ikramından oluşan Festival etkinliklerine katılan öğrencilerin kar keyfine Kop Dağı’nın etkileyici ambiyansı da katıldı. Festival kapsamında, tesisin tüm imkânlarını özgürce kullanan öğrenciler ve akademisyenler, bir taraftan karda kayma tecrübesi yaşarken, diğer taraftan konserden yükselen müziğin ritmini tuttu. Halkoyunları performanslarının da sergilendiği gün boyunca ülkemizin çeşitli yörelerini temsil eden ezgiler eşliğinde halay çemberleri oluşturuldu.

Festivalde öğrencilerle birlikte zaman geçiren Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, gençliğin potansiyelindeki enerjinin Festival ruhuna yansıdığına tanıklık ettiklerini söyledi. Rektör Coşkun, Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluş haftasına denk getirdikleri Festivalin, tarih bilinci açısından ayrı bir önemi olduğuna dikkat çekerek, destan yazmış bir ecdadın torunlarının bugün aynı zamanda ebedi zaferi kutladığını ifade etti. Coşkun, KopFest’in öğrencilerin hafızalarında önemli bir yer edindiğini ve ilgiden oldukça memnun olduklarını söyledi.

Festivale Vali Ali Hamza Pehlivan, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Halil Murat Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Töman, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Hayrettin Koçyiğit, Genel Sekreter Yardımcısı Nazmi Karabulut, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Adem Köse, İl Sağlık Müdürü İlker Hancı, protokol aileleri, akademisyenler, idari personeller ve öğrenciler katıldı.