Bayburt Valiliği merkeze bağlı Konursu Köyünde yaşanan su kesintisi konusunda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Bayburt Valiliğinden yapılan açıklama şöyle:

İlimiz Merkez’e bağlı Konursu Köyü’nde yaşanan su kesintisi problemi hakkında bazı medya organlarında yer alan haberlerle ilgili olarak kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla aşağıda yer alan açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

İlimiz Merkez İlçesi’ne bağlı Konursu Köyü’nde yaşanan içme suyu problemlerinin çözüme kavuşturulması amacıyla yapılan tespit ve değerlendirmeler ile vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda 2017 yılında Bayburt Valiliği İl Özel İdaresi tarafından gerekli çalışmalar başlatılmış ve bu kapsamda köyümüzün içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere ilk etapta 150 metre derinlikte 2 adet sondaj kuyusu açılmış ve içme suyu temin edilmiştir. Bu çalışmalar ile birlikte 250 ton kapasiteye sahip iki adet depo yenilenerek sağlıklı içme suyu vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır.

Su ihtiyacının kalıcı olarak çözümü için yürütülen çalışmalar neticesinde; cazibeli içme suyu temini maksadıyla kullanılacak olan Üzengili Barajı’nın 22.12.2017 tarihinde DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılmış olup yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirilmiştir.

Bütün bu çalışmalar hakkında vatandaşlarımız gerek köy ziyaretleri gerekse köy Muhtarının katıldığı toplantılar vesilesiyle bilgilendirilmiştir.

Bahse konu köyümüzde yaşanan su kesintisi ile ilgili yapılan araştırma ve elde edilen bulgular köy Muhtarı ve köy sakinleri tarafından teyit edilmiş olup, bu bağlamda Konursu Köyü de dahil hiç bir köyümüzde İl Özel İdaresi tarafından su parası alınmadığı, sondaj sisteminin kuruluşu ve sağlıklı hale gelmesi sürecinde bir müddet elektrik giderleri de dahil ortaya çıkan masraflar İdare tarafından karşılanmış olmakla birlikte sondaj kullanmakta olan diğer köylerimizde olduğu gibi elektrik giderinin kullananlar tarafından ödenmesi gerektiği, Konursu Köyümüzde yaşanan problemin kamuoyuna yansıtıldığı gibi günlerce sürmediği, ARAS Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan elektrik kesintisinin bir gün ile sınırlı olduğu, yapılan görüşmeler ve fatura borcunun yatırılmasını müteakip çözüme kavuşturulduğu tespit edilmiştir.

Bu bağlamda Konursu Köyümüzde sınırlı yaşanan içme suyu kesinti probleminin giderildiği ve halihazırda vatandaşlarımızın içme suyuna ulaşımı konusunda her hangi bir problemin yaşanmadığı tespit edilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.