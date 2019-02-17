Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’a “Yılın İlham Veren Adamı” ödülü verildi.

GQ Türkiye, 2018’de başarıları ve stiliyle dikkat çeken erkekleri ve yılın kadınını seçti. GQ tarafından dünya çapında 23 yıldır sürdürülen ve Türkiye’de CLEAR ana sponsorluğunda, bu yıl yedinci kez düzenlenen “GQ Türkiye Men Of The Year” ödül töreni 13 Şubat Çarşamba akşamı Volkswagen Arena’da gerçekleşti.

Gecede ödül alan isimlerden biri de Prof. Hüsamettin Koçan oldu. Bayraktar Köyü’ne kurduğu ve Avrupa Konseyi Müze Ödülü layık görülen Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Yılın İlham Veren Adamı ödülünü koleksiyonlarıyla hazır giyime yön veren modacı Özlem Süer’den aldı.

Koçan’ın yanı sıra yönetmen Tolga Karaçelik, oyuncu Burhan Öçal, oyuncu Can Yaman, Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera, tasarımcı Murat Tamgüç, ünlü şarkıcı ve söz yazarı Göksel, Cem Mirap, oyuncu Aras Bulut İynemli, Refik Anadol, GQ Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Özge Sarıkadılar, Ara Güler adına Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Akhan, Demet Evgar, Enis Arıkan, Timuçin Esen, Organize İşler Sazan Sarmalı film ekibi ödüle layık görülen isimlerdi.